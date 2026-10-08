به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «قائم‌مقام فراهانی» به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح‌پور و تهیه‌کنندگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در باغ نگارستان تهران روی صحنه رفته است؛ نمایشی که با تکیه بر گونه‌ای از «تئاتر مفاخر» می‌کوشد زندگی، اندیشه، تحولات اجتماعی و سیاسی و سرنوشت قائم‌مقام فراهانی را در همان مکانی روایت کند که این چهره نامدار عصر قاجار در آن به قتل رسید.

«تئاتر مفاخر» گونه‌ای از نمایش ایرانی است که به سیره و صفات، شرح احوالات و خاطرات و مخاطرات، اندیشه و کمالات مشاهیر و مفاخر این مرز و بوم می‌پردازد و تلاش دارد با زبان زنده و گویای نمایش، ارتباط و پیوندی تازه با مخاطبان در فضای حقیقی آنان برقرار کند؛ رویکردی که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال‌های اخیر در کنار فعالیت‌های پیشین خود دنبال کرده است.

انجمن مفاخر فرهنگی در رویکردی نوین، در کنار تداوم فعالیت‌های فرهنگی، به ارائه آثار نمایشی نیز روی آورده است؛ رویکردی که هدف آن پیوند هنر نمایش با زندگی و میراث مشاهیر و مفاخر ایران و به صحنه آوردن زندگی آنان در ابنیه، آثار، مقابر، رویدادگاه‌ها و مکان‌هایی است که با زندگی و سرنوشت این شخصیت‌ها پیوند داشته‌اند. در همین مسیر، سال گذشته نمایش «لسان‌الغیب» با موضوع زندگی، اندیشه و شعر حافظ، شاعر نامدار ایرانی، در حافظیه شیراز به اجرا درآمد.

حالا در ادامه همان رویکرد، انجمن به سراغ میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی، صدراعظم دوره قاجار رفته است. انتخاب باغ نگارستان برای اجرای این نمایش، بخشی از ایده اصلی اثر به شمار می‌رود؛ چراکه این مکان با تلخ‌ترین وقایع زندگی قائم‌مقام فراهانی پیوند دارد. به این ترتیب، نمایش می‌کوشد مخاطب را به فضای تاریخی واقعه نزدیک کند؛ مخاطبی که در همان مکانی که بخشی از سرنوشت قائم‌مقام رقم خورده است، روایت زندگی، افکار، تحولات سیاسی و اجتماعی و سرانجام تراژیک او را دنبال می‌کند.

حضور شماری از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر ایران از جمله ایرج راد، اصغر همت، کاظم هژیرآزاد و آتش تقی‌پور در این نمایش نیز یکی از ویژگی‌های اجرای «قائم‌مقام فراهانی» است؛ هنرمندانی که خود بخشی از تاریخ تئاتر معاصر ایران به شمار می‌روند و در این تجربه نمایشی در کنار روایت یکی از چهره‌های تاریخ ایران قرار گرفته‌اند.

نمایش «قائم‌مقام فراهانی» به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح‌پور و تهیه‌کنندگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، از ۱۰ تا ۲۴ مهر در باغ نگارستان تهران اجرا می‌شود و پس از اجرای تهران، ادامه این تجربه نمایشی در استان مرکزی و شهر فراهان نیز پیش‌بینی شده است.