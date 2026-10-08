تولید بیش از ۳۵ هزار تُن گوشت قرمز در فارس طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی با اشاره به جایگاه فارس در حوزه دامپروری کشور گفت: این میزان تولید با اتکا به فعالیت واحدهای دامی و تلاش بهره‌برداران محقق شده و در تأمین نیازهای پروتئینی استان و بازار کشور نقش دارد.

وی افزود: بهبود بهره‌وری واحدهای پرواربندی از محورهای اصلی فعالیت در حوزه تولیدات دامی است و با وجود چالش‌های اقتصادی و اقلیمی، مدیریت بهینه گله‌ها و استفاده از الگوهای جدید تغذیه دنبال می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: استفاده از فناوری‌های نوین در اصلاح نژاد دام‌های سبک و سنگین، افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش تلفات، از عوامل مؤثر بر افزایش تولید گوشت قرمز است.

فلاحی گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی فارس با حضور در واحدهای دامی، مشاوره‌های فنی در زمینه مدیریت گله و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه می‌کنند تا راندمان تولید در واحدهای دامپروری افزایش یابد.

وی با اشاره به برنامه‌های این معاونت در نیمه دوم سال بیان کرد: تسهیل زنجیره تأمین و مدیریت هزینه‌های تولید از اولویت‌های پیش‌رو است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ثبات بازار مصرف نیز تقویت شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: پایش مستمر واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای فنی برای تداوم روند تولید و تقویت امنیت پروتئینی استان در دستور کار قرار دارد.