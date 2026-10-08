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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

قهرمان موی‌تای جهان: پیام رهبر شهید برایم از مدال طلا ارزشمندتر بود

قهرمان موی‌تای جهان: پیام رهبر شهید برایم از مدال طلا ارزشمندتر بود

قم- قهرمان جهان در رشته موی‌تای گفت: دریافت پیام رهبر شهید پس از کسب مدال نقره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برای من اتفاقی ارزشمند و فراموش‌نشدنی و از مدال طلا نیز ارزشمندتر بود.

فرشته حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال نقره شدم که آن را به رهبر شهیدمان تقدیم کردم و پس از آن در کمتر از ۴۸ ساعت پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت کردم که برای من بسیار ارزشمند و دلگرم‌کننده بود.

وی افزود: در این پیام، رهبر شهید ضمن ابلاغ سلام و تشکر، خطاب به من فرمودند که ارزش تلاش، ایمان، همت و اعتماد به نفس یک دختر ورزشکار از کسب مدال طلا نیز بالاتر است و این جملات تأثیر بسیار زیادی بر من گذاشت.

قهرمان جهان در رشته موی‌تای ادامه داد: کمتر از یک هفته پس از دریافت این پیام، توفیق دیدار با رهبر معظم انقلاب را داشتم و در این دیدار هدایایی از جمله انگشتر و چفیه دریافت کردم که برای من یادگاری بسیار ارزشمند از این اتفاق مهم ورزشی است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: اینکه در کشوری زندگی می‌کنم که عالی‌ترین مقام آن با دقت و توجه، موفقیت یک دختر ورزشکار را دنبال می‌کند، برای من بسیار خوشحال‌کننده بود و این اتفاق از مهم‌ترین خاطراتی است که مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی برایم رقم زد.

وی با اشاره به وضعیت رشته موی‌تای در کشور گفت: این رشته نسبت به سال‌های گذشته در ایران شناخته‌شده‌تر شده و علاقه نوجوانان و جوانان به فعالیت در این رشته نیز افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در آخرین مسابقات انتخابی تیم ملی موی‌تای حدود ۳۰۰ ورزشکار در رده‌های سنی مختلف شرکت کردند که این میزان استقبال نشان می‌دهد موی‌تای در میان ورزشکاران و علاقه‌مندان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است.

قهرمان جهان موی‌تای افزود: خوشبختانه ورزشکاران ایرانی در اعزام‌های مختلف بین‌المللی نیز حضور داشته‌اند و در رقابت‌های گوناگون موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شده‌اند که این روند نشان‌دهنده رشد و شناخته‌شدن بیشتر این رشته در کشور است.

حسن‌زاده با ابراز امیدواری نسبت به آینده موی‌تای اظهار کرد: امیدوارم در سال‌های آینده شاهد حضور موی‌تای در بازی‌های المپیک باشیم و همان‌طور که مطرح شده است، این رشته به صورت آزمایشی در المپیک ۲۰۲۸ حضور پیدا کند تا ورزشکاران ایرانی نیز بتوانند در این عرصه به میدان بروند و برای کشورمان مدال کسب کنند.

کد مطلب 6972120

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ماشاءالله ‌کاش همه این ورزشکاران قدر و منزلت رهبر و ایران را بدانند و غربزده نشوند

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