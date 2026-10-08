به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرم‌دل عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: آمریکا روزانه دروغ می‌گوید تا از این طریق شکست‌های خود در برابر ایران را جبران کند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: آمریکا در هر کشوری که وارد شده، شرافت و عزت آن کشور را به باد داده است و رفتار این کشور نشان می‌دهد که حفظ عزت و استقلال ملت‌ها برای آن اهمیتی ندارد.

وحدت، پاسخ مردم به طراحی دشمن

خرم‌دل با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اتحاد و همبستگی تأکید کرده‌اند و این وحدت باید بیش از پیش گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با ترور رهبر انقلاب، مسئولان و فرماندهان نظامی می‌تواند کار نظام را تمام کند، اما مردم با حضور در میدان نشان دادند که از هویت، عزت و شرافت خود دفاع خواهند کرد.