به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه با حضور عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان استان و شهرستان و فعالان فرهنگی و هنری به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه که بیش از ۱۵ سال به دلیل فرسودگی و شرایط نامناسب از چرخه اکران روز سینمای کشور خارج شده بود، پس از اجرای طرح بازسازی و به‌روزرسانی، بار دیگر به عرصه فعالیت فرهنگی و سینمایی بازگشت.

پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر در وضعیت جدید با مجموع ۸۸۰ صندلی فعالیت خواهد کرد و با اضافه شدن دو سالن جدید ۴۲ نفره، ظرفیت و امکانات آن برای میزبانی از شهروندان و علاقه‌مندان به سینما توسعه یافته است.

در جریان بازسازی و به‌روزرسانی این مجموعه، بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی هزینه شده است. بهره‌برداری جدید این سینما نیز با مشارکت بخش خصوصی و با مسئولیت آقای حسینی انجام خواهد شد.

این مجموعه سینمایی با هدف فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر شهروندان خمینی‌شهر به اکران روز سینمای ایران و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان، فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

بازگشت پردیس سینمایی فرهنگ به چرخه اکران پس از یک دوره طولانی تعطیلی، علاوه بر احیای یکی از ظرفیت‌های فرهنگی خمینی‌شهر، می‌تواند زمینه افزایش فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی و حضور بیشتر شهروندان در رویدادهای هنری را فراهم کند.