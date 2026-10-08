ملکشاهی ظرفیت تبدیل شدن به قطب دامپروری کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد فلانی ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه بازار ملکشاهی با اشاره به توانمندی‌های شهرستان ملکشاهی، این منطقه را یکی از مناطق برند کشور در دفاع از کیان ایران اسلامی خواند و گفت: مردم سلحشور و جوانان بااراده این خطه ظرفیت بالایی برای پیشرفت دارند؛ همچنین این شهرستان با وجود توانمندی‌های بالقوه‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند در حوزه توسعه بیش از پیش ارتقا یابد.

وی با اشاره به بازدید خود از بازار آرد و نان ملکشاهی بر لزوم برنامه‌ریزی راهبردی متناسب با شرایط این شهرستان تأکید کرد و افزود: استاندار ایلام در حوزه نظام سلامت و مسائل زیرساختی برنامه جامعی برای ملکشاهی تدوین کرده؛ همچنین بیمارستان تخصصی این شهرستان نیز افتتاح شده که نشان‌دهنده توجه ویژه به این منطقه است.

غلامی با اشاره به توانمندی‌های دامپروری و کشاورزی منطقه خواستار ایجاد مجتمع‌های بزرگ دامپروری و شهرک‌های تخصصی کشاورزی شد و تصریح کرد: ارزش افزوده دامپروری در صورت ساماندهی صحیح، چهار تا پنج برابر افزایش می‌یابد و از آنجا که توسعه باید مبتنی بر داده‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی باشد، تشکیل مجتمع‌های پروار بندی با ارزش افزوده بالا می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه نظام حکمرانی گفت: دولت برنامه‌ریزی برای اشتغال و رفع بیکاری را در دستور کار قرار داده؛ در حوزه معاونت اقتصادی استانداری و قرارگاه عملیات نظارت بر بازار نیز برنامه‌های خوبی دیده شده است.

غلامی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس راهکارهای عملیاتی خاطرنشان کرد: صدا و سیما و رسانه‌های استان باید در کنار مردم مسائل را به موضوع تبدیل کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران هم باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا مردم بدانند مسئولان چه راهبردهایی برای دامپروری و اشتغال دارند؛ ان‌شاءالله با حول قوه الهی، خروجی این برنامه‌ها در آینده نه چندان دور قابل مشاهده خواهد بود.