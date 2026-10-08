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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

شیراز بدون سرمایه‌گذاری و رویدادهای گردشگری متحول نمی‌شود

شیراز بدون سرمایه‌گذاری و رویدادهای گردشگری متحول نمی‌شود

شیراز-معاون استانداری فارس با اشاره به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری شیراز گفت: رویدادهای فرهنگی و گردشگری باید با اختصاص اعتبارات قابل توجه، به محور تحول گردشگری این شهر تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی عصر پنجشنبه در نشست فعالان گردشگری استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز گفت: شیراز در دوره قاجار به دلیل انتقال پایتخت از منابع ملی بی‌بهره بود، اما در بسیاری از دوره‌ها با همت مردم و بزرگان خود توسعه یافت.

وی افزود: بررسی آثار تاریخی شیراز نشان می‌دهد علاوه بر بناهای دوره زندیه، بخش‌های قابل توجهی از میراث تاریخی شهر در دوره قاجار و به همت خاندان‌هایی همچون قوام، مشیرالملک، نصیرالملک، ایلخانی و صاحب‌دیوانی شکل گرفته است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به نقش موقوفات در تاریخ شیراز بیان کرد: دو سوم جلگه شیراز موقوفه است و این موقوفات در گذشته برای رفاه مردم و تقویت فرهنگ مهمان‌نوازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پارسایی ادامه داد: امروز نیز فعالان گردشگری شیراز بخشی از امکانات و فضاهای اقامتی خود را برای حمایت از مسافران و همراهان بیماران اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده تداوم روحیه مردم‌دوستی و مهمان‌پذیری مردم این شهر است.

وی با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای برگزاری رویداد «مهر شیراز» گفت: فعالان گردشگری طی دو ماه گذشته به صورت شبانه‌روزی برای اجرای این رویداد برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند و اکنون نیز این رویداد در حال تحقق است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تأکید کرد: بخش دولتی و شهرداری باید به نیازها و گلایه‌های اصناف گردشگری توجه جدی داشته باشند و تا حد توان با برنامه‌های بخش خصوصی گردشگری همراهی کنند.

پارسایی با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز در دوره جدید اظهار کرد: تلاش‌های شهرداری و کسب رضایت عمومی در سطح شهر مشهود است و تیم رسانه‌ای شهرداری نیز با اطلاع‌رسانی خدمات مدیران و جلب اعتماد مردم، اقدام مؤثری انجام داده است.

وی افزود: اعتمادسازی موجب افزایش احساس رضایتمندی در جامعه می‌شود و می‌تواند زمینه امیدواری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اقداماتی همچون تأسیس موزه شهر، ساخت سمفونی شیراز، تولید دانشنامه شیراز، خرید باغ و ایجاد مرکز گردشگری عمومی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده تغییر رویکرد شهرداری شیراز است، اما انتظار می‌رود در برنامه‌های آینده توجه جدی‌تری به برگزاری رویدادهای گردشگری شود.

پارسایی تصریح کرد: بخش مهمی از مفهوم گردشگری با برگزاری رویدادها ارتباط دارد و باید با اختصاص اعتبارات قابل توجه به رویدادهای گردشگری و فرهنگی، شاهد تحول در این حوزه باشیم.

وی همچنین از اقدامات در دست انجام برای توسعه ارتباطات فرهنگی میان شیراز و سایر شهرهای کشور خبر داد و گفت: این ارتباطات می‌تواند زمینه تقویت حضور گردشگران را فراهم کند و لازم است با محوریت شهرداری به صورت جدی پیگیری شود.

کد مطلب 6971969

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