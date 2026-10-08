به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی عصر پنجشنبه در نشست فعالان گردشگری استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز گفت: شیراز در دوره قاجار به دلیل انتقال پایتخت از منابع ملی بی‌بهره بود، اما در بسیاری از دوره‌ها با همت مردم و بزرگان خود توسعه یافت.

وی افزود: بررسی آثار تاریخی شیراز نشان می‌دهد علاوه بر بناهای دوره زندیه، بخش‌های قابل توجهی از میراث تاریخی شهر در دوره قاجار و به همت خاندان‌هایی همچون قوام، مشیرالملک، نصیرالملک، ایلخانی و صاحب‌دیوانی شکل گرفته است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به نقش موقوفات در تاریخ شیراز بیان کرد: دو سوم جلگه شیراز موقوفه است و این موقوفات در گذشته برای رفاه مردم و تقویت فرهنگ مهمان‌نوازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پارسایی ادامه داد: امروز نیز فعالان گردشگری شیراز بخشی از امکانات و فضاهای اقامتی خود را برای حمایت از مسافران و همراهان بیماران اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده تداوم روحیه مردم‌دوستی و مهمان‌پذیری مردم این شهر است.

وی با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای برگزاری رویداد «مهر شیراز» گفت: فعالان گردشگری طی دو ماه گذشته به صورت شبانه‌روزی برای اجرای این رویداد برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند و اکنون نیز این رویداد در حال تحقق است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تأکید کرد: بخش دولتی و شهرداری باید به نیازها و گلایه‌های اصناف گردشگری توجه جدی داشته باشند و تا حد توان با برنامه‌های بخش خصوصی گردشگری همراهی کنند.

پارسایی با اشاره به اقدامات شهرداری شیراز در دوره جدید اظهار کرد: تلاش‌های شهرداری و کسب رضایت عمومی در سطح شهر مشهود است و تیم رسانه‌ای شهرداری نیز با اطلاع‌رسانی خدمات مدیران و جلب اعتماد مردم، اقدام مؤثری انجام داده است.

وی افزود: اعتمادسازی موجب افزایش احساس رضایتمندی در جامعه می‌شود و می‌تواند زمینه امیدواری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اقداماتی همچون تأسیس موزه شهر، ساخت سمفونی شیراز، تولید دانشنامه شیراز، خرید باغ و ایجاد مرکز گردشگری عمومی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده تغییر رویکرد شهرداری شیراز است، اما انتظار می‌رود در برنامه‌های آینده توجه جدی‌تری به برگزاری رویدادهای گردشگری شود.

پارسایی تصریح کرد: بخش مهمی از مفهوم گردشگری با برگزاری رویدادها ارتباط دارد و باید با اختصاص اعتبارات قابل توجه به رویدادهای گردشگری و فرهنگی، شاهد تحول در این حوزه باشیم.

وی همچنین از اقدامات در دست انجام برای توسعه ارتباطات فرهنگی میان شیراز و سایر شهرهای کشور خبر داد و گفت: این ارتباطات می‌تواند زمینه تقویت حضور گردشگران را فراهم کند و لازم است با محوریت شهرداری به صورت جدی پیگیری شود.