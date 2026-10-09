  1. استانها
  2. فارس
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

احداث کندرو بزرگراه خلیج فارس شیراز با امکانات رفاهی

احداث کندرو بزرگراه خلیج فارس شیراز با امکانات رفاهی

شیراز- شهردار شیراز از احداث کندرو به طول ۶.۵ کیلومتر در بزرگراه خلیج فارس خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش ایمنی و ایجاد امکانات رفاهی برای مسافران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی از اجرای پروژه ساماندهی خروجی شرقی این کلان‌شهر به طول ۶.۵ کیلومتر در مجاورت بزرگراه خلیج فارس خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، بهسازی منظر شهری و ایجاد امکانات رفاهی برای مسافران و گردشگران در حال اجراست.

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه ادامه داد: این مسیر با عرض متوسط ۱۲ متر از میدان الله تا محور کمربندی و پل شهیدان نیروی دریایی امتداد دارد و به‌عنوان مسیر کندرو در خروجی شرقی شیراز احداث می‌شود.

شهردار شیراز افزود: در کنار احداث مسیر کندرو، ساماندهی فضای سبز، پیاده‌روسازی، ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری، احداث سرویس‌های بهداشتی و چهار واحد تجاری از جمله کافی‌شاپ و سوپرمارکت، نصب مبلمان شهری و آلاچیق و اجرای نورپردازی نیز در این پروژه پیش‌بینی شده است.

اسدی با تأکید بر اهمیت تأمین ایمنی مسافران بیان کرد: با اجرای این طرح، مسافران و شهروندان می‌توانند به‌جای توقف در مسیر اصلی بزرگراه و مواجهه با خطرات احتمالی، از فضای ایمن و امکانات رفاهی پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: نیروهای شهرداری منطقه ۲ پس از پاکسازی مسیر، عملیات تعریض و احداث کندرو را با استفاده از تجهیزات راه‌سازی دنبال می‌کنند و تلاش بر این است که پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

شهردار شیراز همچنین از پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای آبیاری درختان و فضای سبز و هدایت آب‌های سطحی خبر داد و افزود: در اجرای این طرح، علاوه بر رعایت اصول فنی و استانداردهای راه‌سازی، ارتقای کیفیت بصری خروجی شرقی شیراز نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اسدی با اشاره به نقش ورودی‌ها و خروجی‌های شهر در شکل‌گیری تصویر ذهنی مسافران و گردشگران خاطرنشان کرد: ساماندهی این محور می‌تواند در زیباسازی چهره شرقی شیراز و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و مسافران مؤثر باشد.

کد مطلب 6972564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس حیدری IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      9 2
      پاسخ
      دمت گرم شهردار نمونه در کل ایران ای ول داری
    • محمد IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      13 1
      پاسخ
      جناب شهر دار محترم،اگر کاری برای این بخش از شهر میخواهی انجام بدهی یه فکری به حال بوی گند ومتعفن کانالها ی این قسمت شهر بکن،واجب‌تر.
    • خسرو عزیزخانی IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      7 2
      پاسخ
      بسیار عالی است این پروژه سپاسگزارم از توجه شما
    • غلامعلی ایرانی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بفکر ادامه کمر بندی شرق شیراز باشید
    • علی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 2
      پاسخ
      جاده شیراز به گچساران خطرناک و باریکه و پر از سرعتگیر بزرگ شهری. باید آزادراه باشه نه اینجوری از وسط شهر و روستا رد بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها