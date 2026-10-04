به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه گردشگری ورودی در شیراز، پراکنده‌کاری را یکی از موانع اصلی توسعه گردشگری فارس دانست و گفت: ظرفیت‌های ارزشمندی در استان وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که در یک مسیر مشترک قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری ورودی نیازمند یک شبکه منسجم است، افزود: تبلیغات مشترک، طراحی بسته‌های هدفمند سفر و ایجاد ارتباط میان فعالان مختلف باید جایگزین فعالیت‌های پراکنده شود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس از آماده شدن فاز نخست اپلیکیشن «پارس‌ویزیت» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف معرفی کریدورها، مسیرها و ظرفیت‌های جدید گردشگری استان طراحی شده و در مراحل بعدی امکان حضور و مشارکت آژانس‌های گردشگری نیز در آن فراهم خواهد شد.

مریدی ادامه داد: در طراحی «پارس‌ویزیت» هفت محور تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سلامت، ورزشی، طبیعی و رویداد مورد توجه قرار گرفته و برای هر حوزه، مسیرهای مشخص و قابل ارائه به گردشگران تعریف شده است.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را از ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و افزود: هدف این است که گردشگر در هر مقصد صرفاً با اطلاعات عمومی مواجه نباشد و بتواند روایت، محتوای تعاملی و اطلاعات کاربردی متناسب با مقصد دریافت کند.

مریدی تأکید کرد: «پارس‌ویزیت» قرار نیست جایگزین سامانه‌های موجود شود، بلکه هدف، ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌ها و سامانه‌های مختلف است تا در نهایت بتوان به یک «ابراپلیکیشن گردشگری» دست یافت.

گردشگر خارجی باید از لحظه ورود خدمات بگیرد

مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین بر ضرورت تقویت خدمات گردشگری در مبادی ورودی استان تأکید کرد و گفت: فرودگاه‌ها و دیگر مبادی ورود گردشگران باید به مراکز خدمات گردشگری چندزبانه مجهز شوند.

وی افزود: گردشگر خارجی باید از لحظه ورود بتواند اطلاعات روشن، معتبر و قابل اعتماد درباره مقصد، خدمات رسمی گردشگری و مسیر استفاده از آنها دریافت کند.

مریدی با اشاره به ضرورت تقویت بازاریابی تخصصی گردشگری گفت: جلسات مستمر میان گروه‌های تخصصی، آژانس‌ها و فعالان بخش خصوصی باید به بستری برای ارائه ایده‌های جدید و تبدیل آنها به برنامه‌های عملیاتی جذب گردشگر تبدیل شود.

«مهر شیراز» باید به یک روایت ماندگار تبدیل شود

وی برندسازی مقصد را یکی دیگر از الزامات توسعه گردشگری فارس دانست و با اشاره به طرح «مهر شیراز» گفت: برندهای گردشگری در کوتاه‌مدت ساخته نمی‌شوند و استمرار رویدادها، تبلیغات و تکرار یک روایت مشترک می‌تواند آن را در ذهن مخاطب تثبیت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی، سلامت و سرمایه‌گذاری در کنار ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی می‌تواند یک جریان مستمر گردشگری در استان ایجاد کند.

وی همچنین بر ضرورت پیوند رویدادهای فرهنگی و هنری با صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: آژانس‌ها باید بتوانند همزمان با برگزاری کنسرت‌ها و رویدادهای فرهنگی، بسته‌های سفر شامل حمل‌ونقل، اقامت، بازدید از جاذبه‌ها و حضور در رویداد را طراحی و به بازار استان‌های همجوار عرضه کنند.

گردشگری فارس نباید در شیراز متوقف شود

مریدی بازتعریف بسته‌های سفر را از نیازهای جدی گردشگری فارس دانست و افزود: توسعه گردشگری نباید به شیراز محدود شود و شهرستان‌هایی مانند آباده و ایزدخواست نیز ظرفیت‌هایی دارند که با طراحی مسیرهای جدید می‌توان آنها را وارد چرخه گردشگری استان کرد.

وی در پایان گفت: اگر دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، آژانس‌ها، هتل‌ها، برگزارکنندگان رویدادها و رسانه‌ها در یک مسیر مشترک قرار گیرند، ظرفیت‌های پراکنده فارس می‌تواند به یک محصول منسجم و رقابت‌پذیر گردشگری تبدیل شود.