به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی صبح شنبه در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز گفت: آغاز این رویدادها با همراهی تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی شکل گرفته و باور داریم تشکل‌ها صرفاً زینت‌بخش محافل و مجالس نیستند، بلکه باید در متن برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرایی حضور داشته باشند.

وی با اشاره به آغاز به کار رویداد «مهر شیراز» افزود: در ادامه این برنامه‌ها، نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع‌دستی مهر شیراز همزمان با اکسپوی ۲۰۲۶ برگزار می‌شود تا زمینه گردهمایی فعالان این حوزه و تقویت پیوند میان فرهنگ و اقتصاد فراهم شود.

مریدی با بیان اینکه همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری نیز در امتداد همین رویکرد برگزار شده است، تصریح کرد: باید خودمان برای آینده بیندیشیم و در کنار یکدیگر بنشینیم؛ حتی اگر درهای جهان به روی ما گشوده نشود، باور داریم مردم ایران مسیر خود را انتخاب خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز و جایگاه حافظ گفت: تاریخ در دوره‌های مختلف گواه آن بوده که مهر و دوستی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد؛ چنان‌که شیراز در برابر تهاجم مغولان نیز با اتکا به این روحیه و باورها، هویت خود را حفظ کرد.

مریدی تأکید کرد: پیوند میان سرمایه‌گذاری گردشگری، فرهنگ و مشارکت تشکل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حرکت تازه‌ای برای آبادانی شیراز باشد.