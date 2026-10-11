وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری صبح یکشنبه به منظور شرکت در برنامه های هفته گردشگری شیراز با استقبال استاندار فارس وارد فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز شد.

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری «مهر شیراز» از جمله برنامه‌های این سفر است که ساعت ۹:۳۰ در محل نمایشگاه بین‌المللی گلستان و سالن ملاصدرا برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی و گردشگری، بستری برای نمایش توانمندی‌های فعالان این حوزه و عرضه محصولات و خدمات مرتبط با گردشگری فراهم می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین در نشست با معاونان سرمایه‌گذاری استان‌های کشور در هتل رونیاس شیراز با بررسی موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ظرفیت‌های توسعه این بخش‌ها خواهد یافت.

از دیگر برنامه‌های سفر صالحی‌ امیری به شیراز، افتتاح باغ موزه مشاهیر در مجموعه تاریخی حافظیه است که این آیین ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و در ادامه، وزیر میراث فرهنگی در رویداد «از شور عرفان تا راز غزل» که ساعت ۱۹ در همین مجموعه تاریخی برگزار خواهد شد، سخنرانی می‌کند.

برگزاری این برنامه‌ها در شیراز، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم میراث تاریخی، فرهنگی و ادبی ایران، در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان فارس و توجه به جایگاه این شهر در گردشگری فرهنگی و ادبی دنبال می‌شود.