گردشگری باید پیشران توسعه فارس شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسایی صبح شنبه در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با قدردانی از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری استان در برگزاری این رویداد گفت: برگزاری این رویداد با همراهی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و دیگر دستگاه‌های استان، فرصتی برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و ملی شیراز در حوزه گردشگری فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و گردشگری افزود: سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر حفظ سرمایه‌ها و میراث گذشتگان، زمینه خلق ارزش افزوده، رونق اقتصادی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با اشاره به جایگاه معاونت‌های سرمایه‌گذاری در ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها، این بخش را یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری دانست و گفت: تقویت رویکرد سرمایه‌گذاری در ساختار گردشگری می‌تواند پاسخی مؤثر به شرایط اقتصادی کشور و زمینه‌ساز رونق این حوزه باشد.

تصویب سند توسعه گردشگری پایدار فارس

پارسایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان فارس برای توسعه گردشگری بیان کرد: طی دو سال گذشته، سند توسعه گردشگری پایدار استان تهیه و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه فارس تصویب شده است.

وی ادامه داد: در چارچوب این سند، وظایف دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف بخش گردشگری مشخص شده و انتظار می‌رود با اجرای هماهنگ این تکالیف، زمینه توسعه متوازن و پایدار گردشگری در استان فراهم شود.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس تصریح کرد: رویکرد استان، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و میدان‌داری بخش خصوصی است تا گردشگری بتواند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی فارس ایفا کند.