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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

گردشگری باید پیشران توسعه فارس شود

گردشگری باید پیشران توسعه فارس شود

شیراز- معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رونق گردشگری، گفت: گردشگری باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی به پیشران توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسایی صبح شنبه در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با قدردانی از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری استان در برگزاری این رویداد گفت: برگزاری این رویداد با همراهی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و دیگر دستگاه‌های استان، فرصتی برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و ملی شیراز در حوزه گردشگری فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و گردشگری افزود: سرمایه‌گذاری زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر حفظ سرمایه‌ها و میراث گذشتگان، زمینه خلق ارزش افزوده، رونق اقتصادی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با اشاره به جایگاه معاونت‌های سرمایه‌گذاری در ادارات کل میراث فرهنگی استان‌ها، این بخش را یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری دانست و گفت: تقویت رویکرد سرمایه‌گذاری در ساختار گردشگری می‌تواند پاسخی مؤثر به شرایط اقتصادی کشور و زمینه‌ساز رونق این حوزه باشد.

تصویب سند توسعه گردشگری پایدار فارس

پارسایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان فارس برای توسعه گردشگری بیان کرد: طی دو سال گذشته، سند توسعه گردشگری پایدار استان تهیه و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه فارس تصویب شده است.

وی ادامه داد: در چارچوب این سند، وظایف دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف بخش گردشگری مشخص شده و انتظار می‌رود با اجرای هماهنگ این تکالیف، زمینه توسعه متوازن و پایدار گردشگری در استان فراهم شود.

معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس تصریح کرد: رویکرد استان، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و میدان‌داری بخش خصوصی است تا گردشگری بتواند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی فارس ایفا کند.

کد مطلب 6973237

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