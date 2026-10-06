به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی عصر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران شهری و فعالان گردشگری فارس گفت: شهر آبی شیراز در مرحله نظافت نهایی برای بهره‌برداری قرار دارد و آکواریوم بزرگ شیراز نیز فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

وی افزود: موزه بلدیه نیز تکمیل و افتتاح شده و منظومه باغات شیراز شامل باغ ایرانی، باغ سه‌گوش (آرامش) و باغ بش (زندگی) برای استفاده شهروندان آماده شده است.

شهردار شیراز با اشاره به توسعه فضاهای تفریحی شهر گفت: سه شهربازی تکمیل شده که ۲ مورد از آنها در حال خدمات‌دهی است و باغ پرندگان نیز به‌زودی آغاز به کار می‌کند.

اسدی درباره مسیر زندگی نیز بیان کرد: این مسیر از بلوار شهید کسایی آغاز می‌شود و با عبور از خیابان شهید رمضانی و چمران جنوبی و شمالی به بوستان ۴۰۴۰ هکتاری می‌رسد و فاز نخست این بوستان نیز به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به جشنواره باغات قصردشت گفت: تلاش داریم کوچه‌باغ‌های قصردشت مانند بافت تاریخی شیراز در هتل‌ها و دفاتر خدمات گردشگری به گردشگران معرفی شود.

شهردار شیراز گردشگری عشایر را از دیگر ظرفیت‌های در دست بررسی دانست و افزود: از ظرفیت فرهنگسرای استاد بهمن‌بیگی برای تبدیل شیراز به مرکز گردشگری عشایر استفاده می‌کنیم.

اسدی همچنین درباره تالار شهر گفت: شهرداری برای تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه اعلام آمادگی کرده و چند نقطه در غرب و شمال غرب شیراز برای ایجاد مجموعه تالارها پیشنهاد شده است.

وی نمایشگاه «مهر شیراز» را فرصتی ۲۰ روزه برای معرفی ظرفیت‌های این شهر دانست و افزود: شیراز به زیرساخت‌های جدید نیاز داشت و در همین راستا زیرساخت‌هایی از جمله شهر آبی اجرا شده است.