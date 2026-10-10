به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری صبح شنبه در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: در مجلس، طرح‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال شده است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری باشد.

وی با اشاره به پیگیری طرحی در حوزه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در کنار این طرح، پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

توسعه روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های گردشگری

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی پروژه‌های گردشگری گفت: در اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابزارهای متعددی برای جذب منابع مالی پیش‌بینی شده است که می‌توان از آن‌ها برای توسعه پروژه‌های گردشگری بهره گرفت.

قادری با اشاره به ظرفیت اوراق گواهی سپرده خاص بیان کرد: با طراحی سازوکارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی، می‌توان جذابیت این اوراق را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد و منابع حاصل را به سمت ساخت و تکمیل پروژه‌های گردشگری هدایت کرد.

وی همچنین به ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: سپرده‌گذاری ارزی و اعطای تسهیلات معادل سپرده، پرداخت سود ارزی به سپرده‌گذاران و انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز از جمله روش‌هایی است که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، از جمله گردشگری، کمک کند.

ضرورت تسهیل مالکیت و مشارکت در پروژه‌های گردشگری

قادری با اشاره به لزوم ایجاد فرصت‌های متنوع برای مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های گردشگری اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد علاوه بر استفاده زمان‌بندی‌شده از امکانات گردشگری، امکان خرید و مالکیت بخشی از دارایی‌های این پروژه‌ها را نیز داشته باشند.

وی افزود: فراهم کردن امکان خرید سهام یا بخشی از واحدهای هتل‌ها و سایر مجموعه‌های گردشگری می‌تواند روش تازه‌ای برای جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت گسترده‌تر مردم در اجرای این پروژه‌ها باشد.

بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام؛ راهکاری برای کاهش بروکراسی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت شناسایی فرصت‌های آماده سرمایه‌گذاری گفت: یکی از راهکارهای مؤثر، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و انجام مطالعات و بررسی‌های موردنیاز پیش از واگذاری پروژه‌هاست تا سرمایه‌گذار پس از انتخاب طرح، درگیر فرآیندهای طولانی استعلام و دریافت مجوز نشود.

قادری با اشاره به تجربه خود در دوره فعالیت در شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در آن دوره، تعدادی از زمین‌های موردنیاز برای ایجاد پارکینگ خریداری و به بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد؛ همچنین از ظرفیت املاک و دارایی‌های سایر دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها استفاده شد.

وی ادامه داد: استفاده از الگوهای مشارکت میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ شهری و گردشگری را فراهم کند.

گردشگری؛ پیشران اشتغال‌زایی و درآمدهای ارزی

قادری با بیان اینکه گردشگری از ظرفیت بالایی برای کمک به اقتصاد کشور برخوردار است، گفت: این بخش علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، می‌تواند با نیاز کمتر به منابع ارزی، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی ایجاد کند.

وی افزود: توسعه گردشگری همچنین در تقویت ارتباط با کشورهای مختلف، معرفی فرهنگ و داشته‌های ایران و گسترش ارتباط میان ملت‌ها نقش مؤثری دارد و می‌تواند به حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تجهیز مجموعه‌های گردشگری به دانش و امکانات روز تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و افزایش توان جذب گردشگر استفاده کرد.