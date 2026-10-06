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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۷

اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده

اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده

چناران- اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده همراه بود.

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کد مطلب 6970269

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