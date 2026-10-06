https://mehrnews.com/x3dg5q ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۷ کد مطلب 6970269 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۷ اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده چناران- اجتماع شبانه مردم چناران همراه با سخنرانی پیرامون جمعیت و خانواده همراه بود. دریافت 23 MB کد مطلب 6970269 کپی شد مطالب مرتبط یادواره ۱۸۰ شهید جامعه عشایری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد تداوم حضور حماسی مردم غیور گناباد در اجتماعات شبانه تجدید میثاق مرزبانان خراسان رضوی با رهبر شهید در رواق دارالذکر ۲۲۱ شب حماسه سازی مردم مشهد برای وطن شب ۲۱۹؛ دانش آموزان مشهد زیر پرچم ایستادگی برچسبها قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده چناران و بینالود بیعت با رهبر انقلاب
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