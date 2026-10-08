به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد گوری، شامگاه پنجشنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رسانه‌ها در مسیر روایتگری صحیح، اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان با راه انداختن جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌ای در پی ایجاد ناامیدی در میان مردم هستند، خبرنگاران با تکیه بر بصیرت خود، نقش مهمی در خنثی‌سازی این هجمه‌ها ایفا کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مسئولان، از برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: اقدامات تخریبی برخی افراد غیرمسئول در فضای مجازی، برخلاف مصلحت جامعه و دستورات رهبری در جهت حفظ وحدت است.

وی افزود: خبرنگاران باید با بهره‌گیری از تخصص خود، در مسیر جهاد تبیین و روایتگری دستاوردهای نظام گام بردارند.

رفع چالش‌های صادراتی و توسعه کشاورزی

بخشدار بروات، در ادامه به موضوع چالش‌های کشاورزی منطقه اشاره کرد و گفت: با وجود خشکسالی‌های اخیر، با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از برنامه‌های ترویجی، بخشی از نگرانی‌ها در حوزه باغات مرکبات و نخیلات مرتفع شده است.

وی با اشاره به ظرفیت تولید ۵۰ هزار تنی خرما در بخش بروات، تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش بروات بیش از ۶۰ درصد تولید خرما در شهرستان بم را به خود اختصاص داده، رایزنی‌های لازم با استانداری و اتاق بازرگانی برای رفع تعرفه‌های گمرکی و تسهیل روند صادرات در جریان است تا موانع پیش روی کشاورزان برطرف شود.

توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت ارتباطات

گوری، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زیرساخت‌های عمرانی و ارتباطاتی پرداخت و اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر رسانه‌ها و مطالبه‌گری حق‌طلبانه خبرنگاران، پروژه اصلاح آسفالت حد فاصل بروات تا پلیس‌راه با موفقیت به انجام رسید.

وی همچنین در خصوص وضعیت شبکه برق و ارتباطات روستایی گفت: در راستای رفع چالش‌های ارتباطی در مناطق برف‌گیر و روستاهایی نظیر دولت‌آباد و تاج‌آباد، مکاتبات لازم با مدیرکل مربوطه در استان کرمان جهت تقویت شبکه و رفع نقاط کور ارتباطی انجام شده است.

بخشدار بروات با تاکید بر ضرورت مشارکت فعال شوراها و مردم در نظارت بر پروژه‌های عمرانی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا با رویکردی جهادی، به حل چالش‌های زیرساختی مناطق روستایی ادامه دهند.