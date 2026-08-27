به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا تاج‌آبادی، با اشاره به آغاز فصل برداشت خرما در شهرستان ریگان اظهار کرد: با توجه به اهمیت محصول خرما در اقتصاد و معیشت مردم منطقه، پلیس با برنامه‌ریزی ویژه و افزایش گشت‌های محسوس و نامحسوس، امنیت نخلستان‌ها و محل‌های نگهداری محصول را تأمین خواهد کرد.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور و گشت‌زنی در مناطق نخل‌خیز، هرگونه تحرک مشکوک را زیر نظر داشته و با سارقان و افرادی که قصد تعرض به دسترنج کشاورزان را داشته باشند، قاطعانه برخورد می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان از نخل‌داران خواست در صورت امکان از نگهبانان مورد اعتماد و آموزش‌ دیده استفاده کرده و با تجهیز نخلستان‌ها و محل‌های نگهداری محصول به روشنایی و تجهیزات حفاظتی، زمینه پیشگیری از سرقت را فراهم کنند.

تاج‌آبادی، همچنین از کشاورزان خواست هرگونه تردد افراد ناشناس یا مشاهده موارد مشکوک را در کوتاه‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: امنیت معیشت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد دسترنج کشاورزان زحمتکش توسط افراد سودجو به سرقت برود.