به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی عصر پنجشنبه در حاشیه آیین گرامیداشت روز کودک اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۷۰۰ مرکز شبه‌خانواده زیر نظر این سازمان زیست می‌کنند و ۲۵ هزار کودک نیز به خانواده‌ها سپرده شده‌اند، این کودکان در گروه‌های مختلف شامل شیرخواره، زیر سه سال، سه تا ۶ سال، ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال قرار دارند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: جای خوشحالی است که خانواده‌های ایرانی مسئله فرزندخواندگی را کاملا پذیرفته‌اند و به همین دلیل به ازای هر یک کودک، ۲۵ خانوار متقاضی فرزند خواندگی داریم.

وی افزود: برای سپردن فرزندان به خانواده‌ها، باید هم سخت بگیریم و به کسانی بسپاریم که خیالمان راحت باشد که زیست خوبی خواهند داشت. طبق تحقیقات خانواده‌ها و هم فرزندانی که به آن‌ها سپرده شده‌اند، خوشبختانه از میانگین خانواده‌ها و فرزندان ایرانی خوشبخت‌تر و موفق‌تر هستند.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان فرآیند فرزندخواندگی نیز گفت: این فرآیند را کوتاه کرده‌ایم، شرایط مالی، جمعیتی، بهداشتی و سلامت باید احراز می شد و گاهی برخی خانواده‌ها فرزندانی از جنسی خاص می‌خواستند که موجود نبود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: اما اکنون این فرآیند بسیار کوتاه شده و در بسیاری از موارد تا ۲ ماه تعیین تکلیف می‌شود و نکته مهم این است که وقتی فرزند را به خانواده سپردیم، خیالمان راحت باشد که این فرزند در مسیر به زیستن قرار می‌گیرد.

به گفته وی، پیش‌تر نقصی وجود داشت که این کودکان پس از ۱۸ سال رها می‌شدند، اما اکنون به طور کلی این کودکان را رها نمی‌کنیم و واحدهای پسا رهسپاری داریم تا زمانی که به سن استقلال، اشتغال و مسکن نرسند، آن‌ها را رها نمی‌کنیم.

حسینی با اشاره به شناسایی دانش آموزان بازماندگان از تحصیل گفت: ۲ هزار و ۸۰۸ نفر از بازماندگان از تحصیل شناسایی شده‌اند و امسال همه آن‌ها را به سپهر تحصیل بازمی‌گردانیم و به ازای هر نفری که به تحصیل بازگردد، ماهانه ۲ میلیون تومان تشویقی پرداخت می‌شود.