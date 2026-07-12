نگهداری ۱۱۱ کودک فاقد سرپرست مؤثر در نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید بیضائی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۶ مرکز نگهداری از فرزندان فاقد سرپرست مؤثر در شهرستان فعالیت می‌کنند که ۱۱۱ فرزند زیر ۱۸ سال در این مراکز نگهداری می‌شوند.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور افزود: از مجموع مراکز فعال در این حوزه، ۲ مرکز ویژه دختران و چهار مرکز ویژه پسران است و هزینه‌های این مراکز از محل کمک خیران و یارانه‌های دولتی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فرزندخواندگی در شهرستان بیان کرد: نیشابور پس از مشهد بیشترین متقاضی فرزندخواندگی را در خراسان رضوی دارد و تاکنون ۷۵ خانواده متقاضی در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند.

بیضائی ادامه داد: از این تعداد، ۴۸ خانواده توسط تیم‌های تخصصی و واحد مددکاری مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت ۳۹ خانواده شرایط لازم را کسب کرده و فرزند به آنان سپرده شده است.

۹ هزار و ۳۲۶ فرد دارای معلولیت در نیشابور

رئیس اداره بهزیستی نیشابور با اشاره به آمار حوزه توانبخشی ابراز کرد: ۹ هزار و ۳۲۶ فرد دارای معلولیت در نیشابور داریم، اما تعداد معلولیت‌های ثبت‌شده در شهرستان ۱۱ هزار و ۷۴۹ مورد است. علت تفاوت این آمار آن است که برخی افراد دارای ۲ یا سه نوع معلولیت به صورت همزمان هستند و بیشترین نوع معلولیت در شهرستان نیز مربوط به معلولیت‌های جسمی است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۳۰ فرد دارای اوتیسم در شهرستان نیشابور شناسایی شده‌اند.

بیضائی با اشاره به فعالیت مراکز توانبخشی عنوان کرد: ۱۰ مرکز شبانه‌روزی و ۹ مرکز روزانه در حوزه توانبخشی شهرستان فعالیت دارند که به سالمندان، افراد دارای معلولیت ذهنی و بیماران اعصاب و روان خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان نیز از طریق شهرداری نیشابور برای مناسب‌سازی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: بر اساس بخشنامه سازمان بهزیستی، هر کسب‌وکاری که افراد تحت پوشش بهزیستی دارای معلولیت را به کارگیری کند، هزینه بیمه آنان از سوی بهزیستی پرداخت می‌شود و در سال ۱۴۰۵ هزینه بیمه اشتغال ۲۷۰ مددجوی دارای معلولیت در شهرستان پرداخت شده است.

کمک ۵ میلیارد تومانی رسول خادم و میمنت قاسمی در نیشابور

رئیس اداره بهزیستی نیشابور با اشاره به مشارکت خیران اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ اخیر، در حوزه فطریه و کفاره طی فروردین‌ماه ۵۲۰ میلیون تومان کمک جذب شده است.

وی افزود: رسول خادم و میمنت قاسمی نیز حدود پنج میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در سطح شهرستان نیشابور داشته‌اند، علاوه بر آن ساخت و مرمت هشت منزل مددجویان بهزیستی را نیز انجام داده‌اند. همچنین ۲۰۰ بسته تحصیلی در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

بیضائی بیان کرد: اداره بهزیستی نیشابور ۳۰ خیر ثابت دارد که به صورت ماهانه در مجموع ۱۵ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی کمک می‌کنند.

فعالیت چهار مرکز اختیاری ترک اعتیاد در نیشابور

رئیس اداره بهزیستی نیشابور در خصوص حوزه اعتیاد گفت: چهار مرکز ماده ۱۵ به عنوان مراکز اختیاری ترک اعتیاد با ظرفیت مجموع ۱۸۰ نفر در شهرستان فعالیت دارند.

وی افزود: یک مرکز ماده ۱۶ ویژه معتادان متجاهر نیز در نیشابور فعال است که ۲۰۰ معتاد متجاهر را تحت پوشش خدمات خود دارد.

کودک‌آزاری در صدر خشونت‌های خانگی نیشابور

بیضائی با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ یک‌هزار و ۸۳ مورد در حوزه اورژانس اجتماعی ثبت شده و تیم مداخله نیز در یک‌هزار و پنج مورد ورود داشته است.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور ابراز کرد: بیشترین مأموریت‌های اورژانس اجتماعی مربوط به خودکشی و خشونت‌های خانگی بوده و در حوزه خشونت خانگی، کودک‌آزاری و پس از آن همسرآزاری بیشترین موارد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: ۴۲۵ مورد مأموریت توسط تیم سیار انجام شده و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۳۷۹ مورد ماموریت مداخله به ثبت رسیده است.

۲۴۴ نفر در نوبت دریافت مستمری بهزیستی

بیضائی بیان کرد: در حال حاضر ۲۴۴ نفر در شهرستان پشت نوبت دریافت مستمری قرار دارند و میزان مستمری‌ها از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان متغیر است. ۶۷۷ زن سرپرست خانوار در شهرستان نیشابور مستمری‌بگیر بهزیستی هستند.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: در حوزه توانبخشی نیز ۶ هزار و ۵۴۶ نفر مستمری‌بگیر داریم که ماهانه در مجموع ۱۸ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند.