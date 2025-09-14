کرمانشاه رتبه نخست کشور در انعقاد قراردادهای تسهیلات روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه نشست شورای مسکن استان کرمانشاه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه برگزار شد و شمسالله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به ارائه گزارشی مفصل در حوزه مسکن روستایی، طرح نهضت ملی مسکن و مسکن اقشار کمدرآمد پرداخت.
خدادادی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: گزارش عملکرد بنیاد مسکن استان در چهار محور اصلی شامل مسکن روستایی، مسکن اقشار کمدرآمد، طرح نهضت ملی مسکن (بنیادساخت و گروه ساخت) و تخصیص زمینهای روستایی در قالب نهضت ملی آماده شده است.
وی افزود: در طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی سهمیه امسال استان کرمانشاه دو هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات بوده که از این تعداد، یک هزار و ۷۰۷ پرونده به بانکها معرفی شده و تاکنون ۹۷۰ قرارداد منعقد شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به جایگاه ملی کرمانشاه در این حوزه بیان کرد: بر اساس آمار سامانه مرکزی، استان کرمانشاه در رتبه نخست کشور از نظر تعداد قراردادهای منعقده قرار دارد، هرچند فاصله معناداری میان معرفیشدگان و عقد قرارداد وجود دارد و بخشی از متقاضیان هنوز در بانکها در انتظار تکمیل پرونده هستند.
وی با انتقاد از روند سختگیرانه بانکها در موضوع تضامین گفت: بسیاری از روستاییان به دلیل مشکلات ضمانت درگیر هستند، در حالی که دستورالعملهای جدید امکان استفاده از ضمانتنامه زنجیرهای را فراهم کرده است و اگر این بخش روانسازی شود، روند انعقاد قراردادها تسریع خواهد شد.
خدادادی با اشاره به وضعیت مقاومسازی مسکن روستایی در استان گفت: در حال حاضر میانگین مقاومسازی مسکن در کرمانشاه ۷۶ درصد است که بالاتر از میانگین کشوری به شمار میرود. از مجموع ۱۱۸ هزار و ۷۲۱ واحد روستایی استان، بیش از ۹۰ هزار واحد مقاومسازی شده و بسیاری از شهرستانها عملاً به روز شدهاند.
وی همچنین به همکاری بنیاد مسکن با کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در تفاهمنامه مشترک، ۲۲۰ فقره سهمیه تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده که تاکنون ۲۰۵ مورد آن به نتیجه رسیده و اقدامات مشترک با موفقیت پیش میرود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه گزارشی از پروژههای طرح نهضت ملی مسکن ارائه داد و افزود: در مجموع ۱۰ هزار و ۸۶۲ واحد در قالب بنیادساخت و گروه ساخت در استان کرمانشاه در دست اقدام است که تاکنون برای سه هزار و ۸۰ واحد قرارداد منعقد شده است. وی از پروژههای کنگاور با ۱۶۰۰ واحد، روانسر، صحنه، گیلانغرب و اسلامآباد غرب به عنوان طرحهای شاخص یاد کرد و گفت: برخی پروژهها به دلیل مشکلات تأمین آورده متقاضیان یا روند کند بانکها در انعقاد قرارداد با تأخیر مواجه شدهاند.
خدادادی تصریح کرد: با وجود این مشکلات، پروژههای متعددی در استان پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند؛ به عنوان نمونه، در پروژه ۸۰ واحدی روانسر تمامی واحدها تکمیل شده و حداکثر ظرف دو ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهد بود. همچنین در پروژههای بزرگ کنگاور و فازهای سراج، با ورود جدی بانکهای عامل شاهد شتاب گرفتن روند قراردادها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تخصیص زمینهای روستایی در طرح نهضت ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۷۵۸ قطعه زمین در روستاهای استان آماده واگذاری است که بخشی از آنها به متقاضیان بومی و خانوادههای مشمول قانون حمایت از جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.
خدادادی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این طرحها نیازمند همراهی بانکها در تسهیل تضامین و همچنین همکاری دستگاههای خدماترسان برای تأمین به موقع زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز است. وی افزود: بنیاد مسکن استان آماده است تا با تسریع در آمادهسازی اراضی و پیگیری مداوم پروژهها، نقش خود را در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن ایفا کند.
