به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تنها در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد مسکن و دهه حساب ۱۰۰ امام، با اشاره به عملکرد این نهاد اظهار داشت: بنیاد مسکن در ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۵۸ با فرمان تاریخی امام خمینی(ره) و با هدف محرومیت‌زدایی و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تأسیس شد.

وی با بیان اینکه این نهاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ایفا کرده است، افزود: در سال ۱۳۶۶ اساسنامه بنیاد مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و فعالیت‌های این نهاد شکل منسجم‌تری به خود گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد گفت: مقاوم‌سازی مسکن روستایی یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن است که در این زمینه تاکنون بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی در استان مقاوم‌سازی شده است.

تنها ادامه داد: در حال حاضر شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در خراسان جنوبی به ۶۳.۱ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری حدود ۵۷ درصد است که نشان‌دهنده پیشتازی استان در این حوزه است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات در این بخش بیان کرد: در حال حاضر تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی پرداخت می‌شود و این رقم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

رشد اجرای طرح هادی در روستاها

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها افزود: تاکنون برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده و در مجموع ۷۸۶ روستا اجرای این طرح را تجربه کرده‌اند.

تنها با بیان اینکه شاخص اجرای طرح هادی در استان به حدود ۸۵ درصد رسیده است، گفت: این میزان حدود ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری برنامه‌ریزی شده تا حدود ۳۰۰ روستای دیگر در قالب طرح هادی ساماندهی و توسعه یابند.

واگذاری زمین و تأمین مسکن روستایی

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین زمین گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار هکتار زمین در سطح استان تأمین و حدود ۳۵ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۲ هزار قطعه زمین به متقاضیان در روستاها واگذار شده است.

تنها همچنین به روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: در این شهرها بیش از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط شناسایی شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنان وارد مرحله ساخت شده‌اند.

صدور بیش از ۹۲ هزار سند مالکیت

وی با اشاره به تثبیت مالکیت در مناطق روستایی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۲ هزار سند مالکیت در استان صادر شده که نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و افزایش ارزش اقتصادی املاک داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی افزود: از این تعداد، بیش از ۷۹ هزار سند مربوط به روستاها و مابقی مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.

تنها در بخش دیگری از سخنان خود به بهسازی روستاهای دارای بافت باارزش اشاره کرد و گفت: تاکنون ۹ روستای هدف گردشگری در استان در دستور کار بهسازی و مرمت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این اقدامات با هدف حفظ هویت تاریخی روستاها و توسعه گردشگری روستایی انجام می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی این نهاد در زمان بحران گفت: در سطح استان زمین‌های لازم برای اسکان موقت در شرایط بحران شناسایی شده و تیم‌های ارزیاب نیز آماده خدمات‌رسانی هستند.

تنها تأکید کرد: بنیاد مسکن همواره در کنار مردم و دولت در حوزه‌های مختلف از جمله بازسازی، تأمین مسکن و توسعه روستایی نقش‌آفرینی کرده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

افتتاح پروژه های بنیاد مسکن با اعتبار ۵۱۱ میلیارد تومان اعتبار

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از افتتاح پروژه های با اعتبار ۵۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت:پروژه های مختلفی با اعتبار ۵۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در هفته آینده در نقاط مختلف استان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۳۹۹خانوار با جمعیت ۵۴ هزار و ۱۶۳ نفر از این پروژه ها بهره مند می شوند، افزود: در این راستا ۵۰۰ واحد مسکونی با ۴۰۰میلیون تومان اعتبار با ۵۰ درصد تسهیلات و ۵۰ درصد آورده متقاضی در شهرستان های استان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: همچنین ۵۰ طرح هادی با اعتبار ۱۱۱ میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان شامل ۱۷۸ هزار و ۹۵۰ مترمربع آسفالت ، زیرسازی بیش از ۴۱ کیلومتر طول جدول گذاری و ۱۰ هزار و ۶۴۰متر مربع سنگ فرش به این مناسبت به بهره برداری می رسد.

به گفته وی هزار جلد سند روستایی هم در هفته آینده به متقاضیان اعطا می شود.