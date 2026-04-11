به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الله خدادادی عصر شنبه در بازدید استاندار کرمانشاه از بنیاد مسکن استان، با اشاره به سالروز تأسیس این نهاد اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف خانه‌دار شدن محرومان و توسعه روستاها شکل گرفت و طی سال‌های اخیر نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۶ درصد مسکن روستایی استان مقاوم‌سازی شده که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است و در برخی شهرستان‌ها به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، حدود ۵ هزار قطعه زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تأمین شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.

خدادادی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد مالکیت تصریح کرد: کرمانشاه با تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی سهمیه، رتبه نخست کشور در صدور اسناد روستایی را کسب کرده و بیش از ۳ هزار سند صادر شده است.

وی از اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون مترمربع آسفالت در قالب طرح هادی در بیش از ۲۰۰ روستای استان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات حمایتی افزود: در جریان جنگ اخیر، بیش از ۵۰ تیم ارزیاب با حضور ۱۸۰ نفر در مناطق آسیب‌دیده مستقر شدند تا روند بررسی و بازسازی واحدهای مسکونی با سرعت انجام شود.

خدادادی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان ادامه دارد و بنیاد مسکن استان با تمام توان برای جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده تلاش می‌کند.