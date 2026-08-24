به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرحها و پروژههای بنیاد مسکن استان که از دهه فجر ۱۴۰۴ تا هفته دولت ۱۴۰۵ کارسازی و اجرا شدهاند، با مجموع اعتبار یکهزار و ۲۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: یکی از مهمترین این طرحها، افتتاح سه هزار و ۲۶۶ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۹۸۰ میلیارد تومان است که گامی مهم در راستای تأمین مسکن و بهبود کیفیت سکونت در روستاهای استان محسوب میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: همچنین ۱۲۸ پروژه آسفالت معابر روستایی در مجموع به مساحت ۴۸۵ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان اجرا و آماده بهرهبرداری شده است.
خسروی اظهار کرد: اجرای این پروژهها با مشارکت استانداری گلستان، دفتر امور روستایی و دهیاریهای استان انجام شده و نقش مهمی در بهسازی و ارتقای کیفیت معابر روستایی دارد.
وی از صدور و تحویل هزار و ۸۴۰ جلد سند مالکیت روستایی نیز خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تثبیت مالکیت و ساماندهی وضعیت املاک روستایی انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان همچنین از واگذاری ۵۵۵ قطعه زمین به متقاضیان ساخت مسکن در روستاها خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی از این زمینها به مشمولان واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهصورت رایگان واگذار شده و بخشی نیز در اختیار متقاضیان عادی واجد شرایط برای ساخت مسکن قرار گرفته است.
نظر شما