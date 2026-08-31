مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه: ۱۰هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اقدام است

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهادی انقلابی، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار داشته و در یک سال گذشته نیز تمام توان کارشناسی و اجرایی مجموعه بنیاد مسکن استان کرمانشاه بر بازسازی، مقاوم‌سازی و توسعه عدالت‌محور در مناطق روستایی و شهری متمرکز بوده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه افزود: خدمت به مردم و توسعه زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های بنیاد مسکن استان است و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی، روند اجرای طرح‌های عمرانی، بازسازی و مسکن‌سازی را با جدیت دنبال کنیم.

۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اقدام است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه مسکن شهری گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اقدام است و روند اجرای این پروژه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود.

خدادادی افزود: بهره‌برداری از پروژه ۸۰ واحدی روانسر و تکمیل پروژه ۴۸ واحدی خانه امید در شهرستان قصرشیرین از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن شهری است.

وی ادامه داد: همچنین زمین مورد نیاز برای احداث یک هزار و ۵۰۰ واحد در پروژه خانه امید تأمین شده است و این طرح نیز در مسیر اجرا قرار دارد.

ارزیابی ۱۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده

خدادادی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه مدیریت بحران و بازسازی اظهار کرد: توجه به مناطق آسیب‌دیده همواره از اولویت‌های بنیاد مسکن بوده و در همین راستا ارزیابی ۱۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در «جنگ رمضان» انجام شده است.

وی افزود: بازسازی ۱۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در سیل فروردین ۱۴۰۴ و پایان عملیات تعمیرات ۱۲ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده نیز از دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان در این حوزه بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این اقدامات با هدف بازگرداندن آرامش به خانواده‌های حادثه‌دیده و کمک به جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی انجام شده است.

اجرای طرح‌های توسعه و بهسازی در ۱۹۹ روستای استان

خدادادی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و بهسازی روستایی گفت: بازنگری طرح هادی در ۸۱ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک میلیون مترمربع آسفالت در ۱۹۹ روستای استان با هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شده که نقش مهمی در بهسازی معابر و ارتقای زیرساخت‌های روستایی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه همچنین از مقاوم‌سازی یک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

۸۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی سنددار شدند

خدادادی با اشاره به ارائه خدمات فنی و مهندسی در مناطق روستایی استان اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۷ هزار خدمت فنی و مهندسی در روستاهای استان ارائه شده است.

وی افزود: همچنین ۴ هزار و ۶۰۰ سند مالکیت روستایی صادر شده که با اجرای این طرح، ۸۴ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان سنددار شده‌اند.

وی ساماندهی حقوقی املاک روستایی را یکی از اقدامات مهم بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت علاوه بر تثبیت حقوقی املاک، زمینه ساماندهی و توسعه بهتر مناطق روستایی را فراهم می‌کند.

تداوم جهاد خدمت‌رسانی به مناطق محروم

خدادادی در پایان با اشاره به اهمیت هفته دولت خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای بازنگری در عملکردها و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب برای خدمت به مردم است.

وی افزود: در بنیاد مسکن استان کرمانشاه با روحیه جهادی و با تکیه بر دانش فنی متخصصان بومی متعهد هستیم پروژه‌های ناتمام را با شتاب بیشتری به سرانجام برسانیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تأکید کرد: خدمت به مردم و توسعه زیرساخت‌های روستایی همچنان در اولویت بنیاد مسکن قرار دارد و تلاش می‌کنیم مردم استان، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و روستایی، آثار این خدمات را در زندگی خود احساس کنند.