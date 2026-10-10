به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی صبح شنبه در نشست شورای تامین مسکن استان همدان با تاکید بر اینکه پرونده برخی پروژه‌های مسکن برای مدیریت ارشد استان حیثیتی است خطاب به مسئولان احداث طرح‌های نهضت ملی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اظهار کرد: توجه به فضای روانی و مطالبات اجتماعی متقاضیان ضروری است پروژه مسکن کوی فرهنگیان طرحی بسیار مهم و حیثیتی برای استان محسوب می‌شود و باید با برگزاری جلسات تخصصی روند اجرایی پروژه‌های کوی فرهنگیان و شهرک شهید مدنی واحد به واحد تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به رایزنی‌ها و پیگیری‌های فشرده مدیریت ارشد استان در سطح ملی افزود: در ۲ ماه گذشته نشست‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و هفته گذشته نیز در دیدار با وزیر، معاونان این وزارتخانه و نمایندگان پروژه‌های مسکن استان همدان به صورت موردی بررسی و دستورات لازم برای تسریع در روند اجرا صادر شد که این پیگیری‌ها تحرک پروژه‌ها را به همراه داشته است.

استاندار همدان با قدردانی از ورود نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بر استفاده حداکثری از توان فنی این مجموعه‌ها تاکید کرد و گفت: همچنین پروژه‌های تامین مسکن نیروهای مسلح و ابنیه اداری و سازمانی این قشر باید با جدیت تمام دنبال شود چراکه در شرایط حساس کنونی کاهش دغدغه‌های معیشتی و سکونتی این عزیزان اولویتی اساسی است و نباید اجازه دهیم اعتبارات و فرصت‌های ملی اختصاص‌یافته هدر برود.

ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف را حلقه مفقوده ارتباط مدیران و مردم دانست و تصریح کرد: حجم خدمات و اقدامات در بخش‌های عمرانی، راه‌سازی، بهداشت و حوزه آب و فاضلاب بسیار گسترده است اما انعکاس آن در رسانه‌ها و فضای مجازی متناسب با کار میدانی انجام شده نیست.

وی با تفکیک عملکرد اجرایی از فعالیت رسانه‌ای دستگاه‌ها افزود: کم‌رنگ بودن بازتاب رسانه‌ای یک اداره به معنای ضعف عملکرد آن نیست کما اینکه ارزیابی ما از پروژه‌های زیربنایی از جمله حوزه آبفا مثبت است اما مدیران باید عملکرد خود را به درستی برای افکار عمومی تشریح کنند تا امید، اعتماد و همراهی جامعه تقویت شود.

استاندار همدان ادامه داد: در طرح‌های بزرگ و پرهزینه‌ای مانند مسکن زمانی که متقاضیان به‌طور شفاف از پیشرفت فیزیکی مطلع شوند انگیزه و اعتماد آنها برای واریز سهم آورده و مشارکت در تکمیل پروژه‌ها دوچندان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ابتکار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در میزبانی از فعالان شاخص فضای مجازی کشور اظهار کرد: حضور چهره‌های رسانه‌ای و بلاگرهای سفر در استان و انتشار محتواهای فاخر بیش از ۱۰ میلیون بازدید در بستر فضای مجازی ثبت کرد که نشان‌دهنده لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای خروج جاذبه‌های کهن دیار همدان از گمنامی است.

ملانوری شمسی در پایان خاطرنشان کرد: بازنمایی اصولی ظرفیت‌ها مسیر رونق اقتصادی و جذب گردشگر را هموار می‌کند و همگام با این تبلیغات باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اسکان و پذیرایی متناسب با شان گردشگران و بهره‌مندی کسب و کارهای بومی در پایتخت تاریخ و تمدن تقویت شود.