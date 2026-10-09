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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

رمضان‌زاده: نصب فایل آلوده کارت عروسی سرقت بانکی را به دنبال دارد

رمضان‌زاده: نصب فایل آلوده کارت عروسی سرقت بانکی را به دنبال دارد

بجنورد- رئیس پلیس فتا خراسان شمالی از شگرد جدید مجرمان سایبری در پوشش ارسال کارت دعوت عروسی خبر داد و گفت: نصب فایل‌های آلوده با این عنوان می‌تواند زمینه سرقت اطلاعات بانکی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ امیر رمضان‌زاده اظهار کرد: مجرمان سایبری با ارسال کارت دعوت عروسی جعلی، کاربران را به نصب فایل‌های آلوده ترغیب می‌کنند که این اقدام زمینه سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان را فراهم می‌کند.

وی از شهروندان خواست از نصب فایل‌های ناشناس، به‌ویژه فایل‌های دارای پسوند APK، خودداری کرده و حتی هنگام دریافت پیام از دوستان و آشنایان، پیش از باز کردن فایل از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی همچنین بر به‌روزرسانی تلفن همراه و فعال‌بودن قابلیت Google Play Protect تأکید کرد و افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.

کد مطلب 6972686

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