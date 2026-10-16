چرا اسرائیل حضور دیپلماتیک انگلیس در قدس را هدف گرفت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تهدید اسرائیل به بستن کنسولگری انگلیس در بیت‌المقدس شرقی، تنها یک اختلاف دیپلماتیک میان تل‌آویو و لندن نیست؛ این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر اسرائیل برای تثبیت ادعای حاکمیت بر سراسر بیت‌المقدس، محدود کردن حضور مستقل خارجی و تضعیف جایگاه بین‌المللی مسئله فلسطین است.

اسرائیل پس از آنکه انگلیس از اعمال محدودیت‌های تجاری علیه کالاهای شهرک‌های اسرائیلی و تحریم شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی خبر داد، تهدید کرد کنسولگری این کشور در بیت‌المقدس شرقی را تعطیل خواهد کرد. این تهدید در شرایطی مطرح شد که لندن با انتقاد از سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل، نسبت به تضعیف امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین هشدار داده بود.

در نهایت، ساختمان کنسولگری تعطیل نشد، اما جایگاه آن تغییر کرد و فعالیتش تحت عنوان «هیئت بریتانیا در بیت‌المقدس» ادامه یافت. با این تغییر، شمار کارکنان دیپلماتیک کاهش پیدا کرد، هرچند دولت انگلیس تأکید دارد که این هیئت همچنان مستقل از سفارت این کشور در تل‌آویو و فعال خواهد بود و ارتباط خود را با مردم فلسطین حفظ می‌کند. با این حال، کاهش حضور دیپلماتیک لندن را نمی‌توان صرفاً تغییری اداری دانست؛ این تحول در بستر منازعه‌ای سیاسی بر سر جایگاه بیت‌المقدس و آینده فلسطین رخ داده است.

بیت‌المقدس؛ فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک

بیت‌المقدس از دیرباز جایگاهی ویژه در مناسبات بین‌المللی داشته است. طرح اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۷، اداره بین‌المللی جداگانه‌ای برای این شهر پیش‌بینی کرده بود؛ طرحی که هرگز به اجرا درنیامد. اسرائیل در سال ۱۹۶۷ بخش شرقی بیت‌المقدس را اشغال کرد و در سال ۱۹۸۰ با تصویب قانونی، این شهر را پایتخت جعلی خود اعلام کرد. با این حال، الحاق بیت‌المقدس شرقی از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و این منطقه همچنان سرزمین اشغالی تلقی می‌شود.

کنسولگری انگلیس در بیت‌المقدس شرقی نیز به دلیل همین موقعیت تاریخی و سیاسی، صرفاً یک دفتر دیپلماتیک معمولی نیست. این نهاد به‌طور مستقل از سفارت بریتانیا در تل‌آویو فعالیت می‌کند و روابط لندن با فلسطینیان، پیگیری تحولات سرزمین‌های اشغالی و ارائه برخی خدمات کنسولی را بر عهده دارد. استقلال این مجموعه از سفارت بریتانیا در اسرائیل، در عمل نشان می‌دهد که لندن برای بیت‌المقدس شرقی جایگاهی متمایز از دیگر مناطق تحت حاکمیت اسرائیل قائل است.

از همین رو، تلاش برای محدود کردن فعالیت کنسولگری را باید در چارچوب مناقشه بر سر حاکمیت بر بیت‌المقدس بررسی کرد. اسرائیل می‌خواهد ادعای خود درباره یکپارچگی این شهر و پایتخت بودن آن را تقویت کند؛ در مقابل، تداوم فعالیت مستقل نمایندگی‌های خارجی در بخش شرقی شهر، یادآور آن است که وضعیت این منطقه از منظر حقوق بین‌الملل همچنان حل‌نشده است.

شهرک‌سازی؛ نقطه اصلی تقابل لندن و تل‌آویو

تنش اخیر زمانی شدت گرفت که بریتانیا از اقدامات محدودکننده علیه تجارت مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی خبر داد. این سیاست‌ها در واکنش به گسترش شهرک‌سازی و نگرانی‌ها درباره آینده سرزمین‌های فلسطینی مطرح شده‌اند. شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی، از نظر سازمان ملل متحد غیرقانونی محسوب می‌شوند و یکی از موانع اصلی دستیابی به راه‌حل سیاسی برای مناقشه فلسطین به شمار می‌روند.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که توسعه شهرک‌ها با طرح‌هایی همراه باشد که پیوستگی جغرافیایی مناطق فلسطینی را محدود می‌کنند. طرح موسوم به «ای‌ـ‌یک» در شرق بیت‌المقدس از جمله پروژه‌هایی است که منتقدان آن معتقدند می‌تواند ارتباط میان بخش‌های مختلف کرانه باختری را مختل کند و امکان شکل‌گیری یک کشور فلسطینی با قلمرو پیوسته را کاهش دهد. اظهارات برخی مقام‌های ارشد اسرائیلی درباره جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین نیز نگرانی‌ها را درباره هدف سیاسی این سیاست‌ها افزایش داده است.

در چنین شرایطی، تهدید کنسولگری بریتانیا را می‌توان نوعی واکنش سیاسی به افزایش فشار خارجی بر اسرائیل دانست. این اقدام پیامی روشن برای دیگر دولت‌ها دارد: مخالفت با شهرک‌سازی و حمایت از حقوق فلسطینیان ممکن است با محدودیت در فعالیت‌های دیپلماتیک آن‌ها در بیت‌المقدس روبه‌رو شود. با این حال، نمی‌توان صرفاً بر اساس این تهدید نتیجه گرفت که هدف اسرائیل فقط مقابله با بریتانیاست؛ پیامد گسترده‌تر آن می‌تواند محدود کردن فضای فعالیت نمایندگی‌هایی باشد که سیاست‌های اسرائیل را به چالش می‌کشند.

کاهش حضور بریتانیا؛ پیروزی اسرائیل یا عقب‌نشینی محدود لندن؟

تغییر عنوان کنسولگری و کاهش شمار دیپلمات‌های بریتانیایی، نشان می‌دهد که فشار اسرائیل دست‌کم به محدود شدن بخشی از حضور لندن انجامیده است. با این حال، تعطیلی کامل این نهاد محقق نشده و بریتانیا بر ادامه فعالیت مستقل هیئت خود تأکید کرده است. بنابراین، توصیف این تحول به‌عنوان پیروزی کامل اسرائیل دقیق نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان آن را بدون توجه به کاهش کارکنان و محدودیت‌های عملی، موفقیتی بی‌قیدوشرط برای بریتانیا دانست.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که این هیئت همچنان فعال خواهد ماند و خدمات و فعالیت‌های مرتبط با مردم فلسطین را ادامه خواهد داد. لندن همچنین موضع خود را درباره وضعیت حقوقی بیت‌المقدس شرقی تغییر نداده و اعلام کرده است که اسرائیل حق قانونی برای تعطیلی این نمایندگی ندارد. این مواضع نشان می‌دهد که اختلاف اصلی همچنان پابرجاست، حتی اگر دو طرف برای جلوگیری از تشدید فوری تنش به ترتیباتی تازه رسیده باشند.

با وجود این، کاهش شمار کارکنان می‌تواند بر ظرفیت عملی نمایندگی بریتانیا برای پیگیری تحولات میدانی و ارتباط مستمر با فلسطینیان اثر بگذارد. در نتیجه، پیامدهای این تصمیم را باید نه‌فقط در عنوان جدید یک نهاد دیپلماتیک، بلکه در توان آن برای حفظ حضور و ایفای نقش مستقل در منطقه ارزیابی کرد.

محدود کردن دیپلماسی، بدون حل مسئله فلسطین

پرونده کنسولگری بریتانیا نشان می‌دهد که منازعه بر سر بیت‌المقدس تنها به کنترل سرزمینی محدود نیست؛ این منازعه عرصه دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و تلاش برای شکل دادن به برداشت جهانی از وضعیت فلسطین را نیز دربرمی‌گیرد. محدود کردن فعالیت نمایندگی‌های خارجی ممکن است حضور و صدای مستقل آن‌ها را کاهش دهد، اما به‌خودی‌خود وضعیت حقوقی مناطق اشغالی را تغییر نمی‌دهد و مسئله فلسطین را از دستور کار بین‌المللی خارج نمی‌کند.

در نهایت، آزمون اصلی برای دولت‌های غربی آن است که آیا مواضع اعلامی خود درباره مخالفت با شهرک‌سازی و حمایت از راه‌حل سیاسی را به اقدامات عملی پیوند می‌زنند یا در برابر فشار اسرائیل به محدود کردن حضور و فعالیت خود رضایت می‌دهند. اگر تهدید به بستن نمایندگی‌های دیپلماتیک بتواند هزینه مخالفت با سیاست‌های اسرائیل را افزایش دهد، این روند نه‌تنها روابط دوجانبه، بلکه اعتبار ادعاهای غرب درباره پایبندی به حقوق بین‌الملل را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بحران کنسولگری بریتانیا، از این منظر، بخشی از منازعه‌ای بزرگ‌تر بر سر آینده بیت‌المقدس و امکان تحقق حقوق ملی مردم فلسطین است.