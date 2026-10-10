به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یاسر پایمرد پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدا» در فرمانداری لنگرود، با اشاره به نقش نیروهای مسلح و مردم در مقابله با تهدیدات دشمن اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این رزمایش ضرورت دارد.

مسئول پشتیبانی سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با تکیه بر دانش بومی و توانمندی نیروهای مسلح، به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تجهیزات و فناوری‌های نظامی دست یافته و توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

سرهنگ پایمرد با بیان اینکه مقابله با تهدیدات دشمن تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، افزود: دشمن در کنار اقدامات نظامی، از جنگ روانی، رسانه‌ای و اقتصادی نیز برای تضعیف کشور استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو، حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی میان مردم و مسئولان اهمیت ویژه‌ای دارد.

مسئول پشتیبانی سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور تصریح کرد: حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف نشان داده است که ظرفیت‌های گسترده‌ای در جامعه وجود دارد که باید شناسایی و برای مدیریت شرایط مختلف از آن‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به استقبال مردم از تجمعات و برنامه‌های مردمی در ماه‌های اخیر ادامه داد: رزمایش «جان‌فدا» فرصتی برای نمایش این ظرفیت‌ها و اثبات همراهی مردم با نظام است و می‌تواند پیام روشنی از وحدت و آمادگی ملت ایران به دشمنان منتقل کند.

سرهنگ پایمرد با تأکید بر ضرورت سازماندهی ظرفیت‌های مردمی بیان کرد: بسیاری از شهروندان با وجود نداشتن سابقه عضویت در مجموعه‌های سازمان‌یافته، در شرایط حساس برای دفاع از کشور و کمک به جامعه اعلام آمادگی می‌کنند؛ بنابراین، باید زمینه مشارکت این افراد فراهم شود و از توانمندی‌های آنان به‌درستی استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای رزمایش «جان‌فدا» گفت: ادارات و نهادهای مختلف باید متناسب با امکانات و وظایف خود در این برنامه مشارکت کنند و ظرفیت‌هایی مانند آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر، شرکت‌های خدمات‌رسان و شهرداری با حضور فعال، توان عملیاتی و آمادگی خود را به نمایش بگذارند.

مسئول پشتیبانی سپاه ناحیه لنگرود افزود: هدف از این رزمایش صرفاً حضور نمادین دستگاه‌ها نیست، بلکه باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی آنان در کنار مشارکت مردم به نمایش گذاشته شود تا شهروندان اطمینان پیدا کنند که در شرایط بحرانی، مجموعه‌های مسئول برای خدمت‌رسانی و مدیریت حوادث آمادگی دارند.

سرهنگ پایمرد با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مردم در مدیریت بحران‌ها ضروری است، اظهار کرد: در حوادثی مانند بارش برف، بروز سوانح و شرایط اضطراری، مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اقدامات امدادی و خدمات‌رسانی داشته باشد.

وی در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شهرداری و مجموعه‌های خدمات‌رسان برای برگزاری باشکوه رزمایش «جان‌فدا» تأکید کرد و گفت: با سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان آمادگی و همبستگی جامعه را تقویت کرد و پیام اقتدار و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.