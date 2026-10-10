به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده، پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدای ایران عزیز» با تأکید بر نقش حضور مردم در تقویت همبستگی ملی، اظهار کرد: این رزمایش فرصتی برای نمایش اتحاد و انسجام مردم، تقویت روحیه مقاومت و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت مشارکت اقشار مختلف جامعه در این رویداد افزود: حضور یکپارچه مردم و مسئولان در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از وحدت ملی و آمادگی جامعه برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشور را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند در تقویت امید و خودباوری اجتماعی مؤثر باشد.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با میلاد حضرت زینب کبری(س)، پیشنهاد داد پرستاران شهرستان با لباس رسمی خود در این برنامه حضور پیدا کنند تا رزمایش حال‌وهوای جشن میلاد نیز داشته باشد.

حجت الاسلام حسن‌زاده با بیان اینکه میلاد حضرت زینب(س) یادآور صبر، مقاومت و ایستادگی است، اظهار کرد: تقارن این مناسبت با رزمایش جان‌فدا فرصتی فراهم می‌کند تا در کنار نمایش همبستگی ملی و حضور مردمی، از جایگاه و تلاش‌های جامعه پرستاری نیز تجلیل شود.

وی افزود: حضور پرستاران با یونیفرم رسمی در این مراسم می‌تواند جلوه‌ای متفاوت به برنامه ببخشد و ضمن معرفی خدمات این قشر، فضای جشن و بزرگداشت میلاد حضرت زینب(س) را نیز در میان حاضران ایجاد کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با اشاره به تجربه تجمعات مردمی گذشته در شهرستان، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی برای افزایش مشارکت عمومی تأکید کرد و گفت: حضور فعال مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی و فضاسازی متناسب با مناسبت‌های دینی می‌تواند در تقویت شور اجتماعی و پررنگ‌تر شدن حضور مردم مؤثر باشد.

حجت الاسلام حسن زاده همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای برگزاری برنامه‌ای منسجم و متناسب با جایگاه این مناسبت شد.

رزمایش سراسری «جان‌فدای ایران عزیز» روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، هم‌زمان با میلاد حضرت زینب کبری(س)، در لنگرود برگزار می‌شود.