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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت

تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت

چرام-تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد.

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کد مطلب 6972796

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