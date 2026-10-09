https://mehrnews.com/x3dh7Y ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹ کد مطلب 6972796 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹ تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت چرام-تجمع مردم چرام در دویست و بیست و سومین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 56 MB کد مطلب 6972796 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد میدان داری مردم مبعوث شده لنگرود به شب ۲۲۳ رسید گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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