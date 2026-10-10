به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله نظری، صبح شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در فرمانداری، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان برای برگزاری باشکوه این رزمایش تأکید کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار لنگرود با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: این رزمایش روز ۲۳ مهرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد و هدف از اجرای آن، نمایش آمادگی، انسجام و همبستگی مردم و اعلام ایستادگی در برابر دشمنان است.

نظری با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این رزمایش اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: استقبال مردم از این برنامه نشان‌دهنده تعهد و همراهی آنان با آرمان‌های امام راحل، امام شهید و رهبر معظم انقلاب است و می‌تواند پیام روشنی از وحدت و ایستادگی ملت ایران به جهانیان، به‌ویژه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، منتقل کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار لنگرود با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان در برگزاری این برنامه تصریح کرد: مجموعه‌هایی همچون شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد، حوزه‌های علمیه، روحانیون، اداره ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش، هرکدام ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت و بسیج جامعه هدف خود دارند و باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش حضور مردم استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت هیئت‌های ورزشی شهرستان ادامه داد: اداره ورزش و جوانان با برخورداری از حدود ۵۰ هیئت ورزشی می‌تواند نقش مؤثری در جذب شرکت‌کنندگان داشته باشد. همچنین آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگیان، دانش‌آموزان و مجموعه‌های مرتبط، می‌توانند به افزایش مشارکت عمومی در این رزمایش کمک کنند.

نظری با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط مردم برای حضور در این برنامه گفت: باید زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم شود و دستگاه‌های مسئول با همکاری و هم‌افزایی، موانع احتمالی حضور شهروندان را برطرف کنند تا رزمایش در سطح شهرستان با جمعیتی گسترده و به شکلی باشکوه برگزار شود.

وی با بیان اینکه رزمایش‌ها، حتی در صورت نمادین بودن، می‌توانند پیامدهای مهمی در حوزه بازدارندگی داشته باشند، اضافه کرد: نمایش اقتدار و انسجام ملی می‌تواند در تقویت بازدارندگی و جلوگیری از بروز درگیری‌های مجدد مؤثر باشد و زمینه حفظ دستاوردها و جلوگیری از خسارات مادی و جانی را فراهم کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری جمعی برای اجرای موفق این برنامه گفت: رزمایش «جان‌فدا» رویدادی ملی است و امیدواریم مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و اقشار مختلف مردم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن صورت گیرد.