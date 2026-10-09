https://mehrnews.com/x3dh8Q ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6972838 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ دعوت چرامیها از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدا چرام- مردم چرام از کهگیلویه و بویراحمدی ها برای شرکت در رزمایش جانفدا در روز ۲۰ مهر دعوت کردند. دریافت 67 MB کد مطلب 6972838 کپی شد مطالب مرتبط رژه جانفدا برای ایران در لنگرود رژه خودرویی و موتوری جانفدا در سوادکوه آموزش سلاح به بانوان جانفدا در شادگان استاندار خوزستان به پویش جانفدا پیوست جان فدایان چرامی آماده دفاع از وطن شب شعر «جانفدا» برگزار میشود رزمایش باشکوه جانفدا در ایلام نمایش سراسری «جانفدا» در خوانسار برچسبها شهرستان چرام پویش جانفدا جنگ رمضان
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