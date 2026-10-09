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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

دعوت چرامی‌ها از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدا

دعوت چرامی‌ها از مردم برای شرکت در رزمایش جانفدا

چرام- مردم چرام از کهگیلویه و بویراحمدی ها برای شرکت در رزمایش جانفدا در روز ۲۰ مهر دعوت کردند.

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کد مطلب 6972838

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