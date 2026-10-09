نبویان: استقلال ایران محور اصلی تقابل با آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جمعه‌شب در اجتماع شماره ۲۲۳ مردم بیرجند در میدان مادر، با اشاره به ریشه‌های تقابل ایران و آمریکا اظهار کرد: برای شناخت این تقابل باید فراتر از موضوع هسته‌ای و توان موشکی به سیاست‌های دو طرف نگاه کرد.

وی با بیان اینکه نوع نگاه جمهوری اسلامی به اسلام و استقلال سیاسی در این رویارویی نقش دارد، گفت: مخالفت با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و حمایت از ملت‌های تحت فشار، از مؤلفه‌های رویکرد جمهوری اسلامی است.

نبویان تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تجزیه کشور، وادار کردن ملت به تسلیم، محدودسازی توان دفاعی و ایجاد ناامنی داخلی را از جمله اهدافی دانست که به گفته وی، آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران دنبال می‌کنند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه این اهداف محقق نشده‌اند، اظهار کرد: حمایت مردم و پایبندی به آرمان‌های شهدا، از عوامل اساسی ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه قیام امام حسین(ع) در فرهنگ دینی و سیاسی ایران، بر تداوم ایستادگی در برابر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل تأکید کرد.

نبویان در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مردم در اجتماعات شبانه بیرجند قدردانی کرد و این حضور را در دفاع از کشور و نظام ارزشمند دانست.