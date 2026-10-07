به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر ظهر امروز چهارشنبه درباره صحبت‌های اخیر خود پیرامون فوتبال ایران اظهار کرد: یک ضرب المثل هست که می‌گویند چوب را که برمی‌داری، صاحبش آن را برمی دارد. من حرف بدی نزدم و به موقعش صحبت می‌کنم. من طرفدار فوتبال هستم و طرفدار فوتبال هم می‌مانم. سابقه فوتبالی من از خیلی‌ها بیشتر است و خانواده‌ام هم فوتبالی هستند. ساق و کفش‌های فوتبالم را هم هنوز دارم؛ از دوستان فوتبالی بپرسید.



وی ادامه داد: یکی از دوستان گفته بود «سرت به کار خودت باشد»، اما من سرم به کار خودم است. از رسانه‌های داخلی موضوع را دنبال کنند، نه اینترنشنال. مسابقات جهانی تمام شد و من با دوستان کار دارم. سکوت کردم و به موقع جواب می‌دهم.



رئیس فدراسیون کشتی افزود: من آن روز گفتم که فرصت‌ها در تهدید است. مردم که زورشان به این مسائل نمی‌رسد؛ دولت و مجلس باید مشخص کنند از فوتبال چه می‌خواهند. همان‌طور که در بازی‌های آسیایی از ما می‌خواستند نتیجه بگیریم، درباره فوتبال هم باید مشخص کنند چه می‌خواهند. می‌خواهند قهرمان آسیا و جهان شوند؟ اخلاق‌مداری می‌خواهند؟ رشد می‌خواهند؟ باید هدف را مشخص کنند.



دبیر تصریح کرد: اگر می‌گفتم قوه قضاییه بیاید، باید می‌ترسیدند. دولت و مجلس باید بگویند چه می‌خواهند. من هنوز طرفدار آنها هستم. حرف من این است که نباید اجازه بدهیم مردم نسبت به فوتبال بی‌تفاوت شوند. این اتفاق خطرناک است. من کشتی را دوست دارم و این رشته خط قرمز من است اما به عنوان یک طرفدار فوتبال هم حق دارم درباره فوتبال صحبت کنم.



وی گفت: بارها به دوستان پیام دادم که نترسید، من به فوتبال نمی‌آیم. برخی دوستان فوتبالی گفته بودند دبیر نتایج تیم‌های پایه خودش را ببینید. درست است برای من تیم دوم جهان شدند باخت است اما برای فوتبال جزو پنج تای آسیا بودن آمال و آرزوست. شاید برای فدراسیون قبلی دوم جهان افتخار باشد، اما برای من باخت است.



رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به تفاوت رشته‌های ورزشی خاطرنشان کرد: کشتی ورزش فکری است و مثل سایر رشته‌های ورزشی نیست. حتی بین جودو، فوتبال و وزنه‌برداری وقت برای فکر کردن دارند اما کشتی چنین شرایطی ندارد. من درباره همه موضوعات صحبت می‌کنم و به کسی هم ربطی ندارد که چرا درباره آنها حرف می‌زنم.

دبیر ادامه داد: بعد از مسابقات جهانی حرف‌هایم را می‌زنم. هر وقت من گفتم قوه قضاییه بیاید، آن موقع بترسید. هنوز چنین حرفی نزده‌ام.

وی با اشاره به عملکرد وزیر ورزش و جوانان گفت: دنیامالی زحمت می‌کشد و واقعاً باید از او تشکر کرد. باید از کشتی، وزنه‌برداری و قایقرانی شروع کنند و فوتبال را هم بررسی کنند. باید ببینند مشکل چیست و چه چیزی می‌خواهند.



دبیر با تأکید بر حمایت خود از فوتبال ایران گفت: من طرفدار فوتبال هستم و با باورم حرف می‌زنم. اگر می‌گویم فوتبال ایران خوب است، به این دلیل است که فوتبال در کوچه و خیابان ما وجود دارد ظرفیت فوتبال ایران را می‌بینم. من باور دارم ایرانی در فوتبال هم می‌تواند بالا بیاید، اما برنامه می‌خواهد.



وی افزود: در کشتی سیستم و ساختار گذاشتیم و موفق شدیم. فوتبال هم باید سیستم و ساختار داشته باشد. من طرفدار و عاشق فوتبال هستم و یک بازی جام جهانی را هم از دست نداده‌ام.



رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: من از سال ۸۶ عاشق فوتبال شدم و از همان زمان به مارادونا علاقه پیدا کردم. اگر درباره فوتبال حرف می‌زنم، واقعاً به خاطر علاقه‌ام است. اگر قرار است فوتبال ایران رشد کند و مجلس و دولت مسئولان فوتبال را صدا می‌کنند، باید این موضوع را به چشم فرصت ببینند.



دبیر گفت: حرف‌های بی‌ادبی به من زده‌اند، اما من به کسی بی‌احترامی نکرده‌ام؛ به غیر از ایران اینترنشنال که آنها را قبول ندارم. حرف من این است که اگر قرار است درباره فوتبال تصمیمی گرفته شود، باید با هدف، برنامه و ساختار باشد تا فوتبال ایران بتواند رشد کند.