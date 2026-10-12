به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از روز سه‌شنبه ۲۰ مهرماه در لاس‌وگاس آمریکا آغاز می‌شود و حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تأخیر نسبت به شاگردانش راهی این کشور شد تا در کنار ملی‌پوشان در رقابت‌های جهانی حضور داشته باشد.

تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران هفته گذشته تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد، اما رنگرز که در روزهای اخیر در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در مسابقات جهانی آستانه قزاقستان حضور داشت، در آستانه مسابقات به آمریکا رفت تا در کنار شاگردانش باشد.

تیم ایران در این مسابقات با ۱۰ کشتی‌گیر به میدان می‌رود. آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد عشیری در وزن ۶۰ کیلوگرم، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد در وزن ۷۲ کیلوگرم، اهورا بویری در وزن ۷۷ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم، یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند. رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای جهان از سه‌شنبه ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۰ مهرماه:

ساعت ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۰۳:۴۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (سه‌شنبه): مراسم افتتاحیه

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

سه‌شنبه ۲۱ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (چهارشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

چهارشنبه ۲۲ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ (بامداد پنج‌شنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (پنج‌شنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم