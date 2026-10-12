به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ قهرمانی جهان، بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، آرمین شمسی پور در دور اول به مصاف ماکسیم سارمانوف از مولدوای می رود و در صورت پیروزی در دور بعد در مقابل ژائو از چین قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، محمد عشیری در دور اول به مصاف اسکریپچاک از لهستان می رود و در صورت غلبه بر این حریف در مرحله بعد باید با علیف از آذربایجان مبارزه کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۴ نماینده دارد، عرفان جرکنی در دور نخست به مصاف خوزروانیزه از گرجستان می رود و در صورت برد در مرحله بعد با تروپلینی از آلبانی مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۵ کشتی گیر حضور دارند، محمد کمالی در دور نخست با بوستامانته از شیلی مبارزه می کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با مانف از بلغارستان کشتی می گیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، احمدرضا محسن نژاد در دور نخست با کوچکوروف از ازبکستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف خلیل‌اف از آذربایجان می رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۷ نماینده دارد، اهورا بویری در دور اول به مصاف یرمیف از استونی می رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد باید با برنده مبارزه علم‌الدین از مصر و نورالله‌یف از آذربایجان کشتی بگیرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده اند، ابوالفضل مهمدی در دور نخست استراحت دارد، در مرحله دوم با برنده مبارزه زلنکا از چک و میکلادزه از گرجستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، واموس از صربستان و اوزاکوف از ازبکستان مبارزه می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده اند، محمدهادی صیدی در دور نخست به مصاف زامبرانو از اکوادور می رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه رضایف از آذربایجان و چاتساتوروف از یونان می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۰ کشتی گیر ثبت نام کرده اند، ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی دارابوس از مجارستان و باکر از ترکیه خواهد رفت.