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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

پیام قالیباف در پی شهادت نصرت افتخاری

پیام قالیباف در پی شهادت نصرت افتخاری

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شهادت شهیده نصرت افتخاری پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شهادت شهیده نصرت افتخاری در پیام تسلیتی اظهار کرد: شهیده دکتر نصرت افتخاری در دورافتاده‌ترین نقاط سیستان و بلوچستان، پیگیر مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم بود/ عاملان و آمران این جنایت، هر جا که باشند، از چنگال عدالت نخواهند گریخت.

متن پیام رئیس مجلس به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در مسیر خدمت به مردم، ضایعه‌ای تلخ و تأثرانگیز است. بانویی متخصص، فرهیخته و برخاسته از مردم که به‌جای فاصله گرفتن از دشواری‌ها، به دل محرومیت‌ها می‌رفت و در دورافتاده‌ترین و کمتر دیده‌شده‌ترین نقاط استان، پیگیر مشکلات مردم، اقوام و طوایف و نیز همبستگی و اعتمادسازی و گره‌گشایی از زندگی مردم بود. نشان از اینکه امنیت پایدار، در عمق پیوند با مردم و گره‌گشایی از زندگی آنان ریشه دارد.

این جنایت تروریستی بار دیگر نشان داد که دشمنان امنیت و آرامش ایران، خدمتگزارانی را که برای حل مشکلات مردم و تحکیم پیوندهای اجتماعی قدم برمی‌دارند، برنمی‌تابند. عاملان و آمران این جنایت، هر جا که باشند، در برابر خون پاک این شهیده و ملت ایران مسئول‌اند و از چنگال عدالت نخواهند گریخت. دستگاه‌های مسئول باید با تمام توان، این جنایت را تا شناسایی و مجازات قاطع همه عوامل و آمران آن پیگیری کنند.

ترور خادمان مردم نشانه استیصال راهبردی دشمن در برابر سرمایه اجتماعی کشور است و تعرض به این خون‌های پاک، هزینه‌ای پشیمان‌کننده خواهد داشت.

بدون شک تداوم حضور مؤثر در میان مردم، رسیدگی جدی‌تر به محرومیت‌ها و تقویت وحدت و همدلی اقوام و مذاهب، مسیر اصلی برای ادامه دادن راه و منش این شهیده است و نشان می‌دهد با این ترورهای کور، نه چراغ خدمت خاموش می‌شود و نه اراده ایران برای پاسداری از امنیت و کرامت مردمش سستی می‌گیرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت این بانوی مجاهده به خانواده معزز ایشان، همرزمان، همکاران و مردم شریف سیستان و بلوچستان و ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6973262
رامین عبداله شاهی

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