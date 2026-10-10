تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، مجموع ارز تأمین‌شده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار (دقیقاً ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار) رسیده است. این حجم از تأمین ارز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال پیش که رقمی معادل ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود، حاکی از رشدی ۲۸ درصدی است. شایان ذکر است که در سال گذشته نیز در مجموع حدود ۴.۷ میلیارد دلار به این حوزه اختصاص یافت که به عنوان رکورد سال‌های پیشین به شمار می‌رود.

بانک مرکزی در ادامه این گزارش تصریح کرده است که هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال جاری وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم در این راستا صورت گرفته است. همچنین فرآیند تخصیص ارز به صورت کاملاً سیستمی اجرا می‌شود و اولویت‌بندی‌ها صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه متولی تعیین می‌گردد. در همین راستا، کمیته تخصیص ارز به صورت فصلی در دولت تشکیل شده و بودجه ارزی هر دستگاه ابلاغ می‌شود؛ لذا دستگاه‌های مربوطه مکلف هستند بر پایه بودجه تعیین‌شده، نسبت به مدیریت ثبت سفارش‌های خود اقدام کنند.