ثبت ۳ هزار و ۸۱۸ شکایت و گزارش فساد در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمی عصر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: از مجموع شکایت‌ها و گزارش‌های فساد ثبت‌شده در این مدت، ۲ هزار و ۴۱۱ مورد مربوط به سال ۱۴۰۴ و یک‌هزار و ۴۰۷ مورد مربوط به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بوده است.

وی در تشریح عملکرد بازرسی کل خراسان جنوبی افزود: در سال گذشته، ۱۰۵ گزارش اصلاحی مشتمل بر ۳۸۳ پیشنهاد برای بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی تهیه شد و هفت نفر نیز در ارتباط با گزارش‌های کیفری برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و با هدف نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده و زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.

رحیمی افزود: حدود وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در قانون تشکیل این سازمان مشخص شده است و فعالیت‌های نظارتی آن با هدف صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از تخلفات، شناسایی انحرافات اداری و ارتقای سلامت نظام اداری انجام می‌شود.

وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در ۱۹ مهرماه گفت: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی نحوه اجرای قوانین و مقررات و پیگیری نارسایی‌های شناسایی‌شده، از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان به شمار می‌رود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه‌های نظارتی سازمان به‌صورت سالانه تدوین و ابلاغ می‌شود، عنوان کرد: بازرسی‌ها در قالب‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده، موردی و سرزده انجام می‌شود.

رحیمی ادامه داد: بخشی از برنامه‌های نظارتی نیز با محوریت سازمان بازرسی کل کشور و بر اساس یافته‌های بازرسی‌های استانی طراحی می‌شود تا یک موضوع مشخص در دستگاه‌های مرتبط در سطح کشور به‌صورت هماهنگ مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به حدود نظارت قانونی این سازمان اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر دستگاه‌های اداری و اجرایی در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود و درباره نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی نیز با توجه به ماهیت و جایگاه این مجموعه‌ها، نظارت در حدود امور اداری و مالی صورت می‌گیرد.

انجام ۲۴۱ بازرسی سرزده و میدانی در سال ۱۴۰۴

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با تشریح عملکرد بازرسی کل استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال، ۲۴۱ بازرسی سرزده و میدانی از دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و درمانی استان انجام شد و ۳۲ گزارش بازرسی برنامه‌ای نیز تهیه شد.

وی افزود: در همین مدت، ۱۰۳ گزارش هشداری با هدف آگاه‌سازی به‌موقع مدیران و دستگاه‌های اجرایی درباره مسائل و نارسایی‌های شناسایی‌شده صادر شد و در مجموع، ۷۴۰ مورد اثربخشی ناشی از اقدامات نظارتی به ثبت رسید.

رحیمی عنوان کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۵ مورد بازرسی برنامه‌ای، ۳۶ مورد بازرسی موردی و پنج فقره بازرسی فوق‌العاده انجام شده و ۷۳ گزارش هشداری برای دستگاه‌های اداری و اجرایی استان صادر شده است.

وی با تأکید بر اهمیت بازرسی‌های میدانی بیان کرد: این بازرسی‌ها امکان بررسی مستقیم نحوه ارائه خدمات به مردم، میزان اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و شناسایی مشکلات موجود در فرآیندهای اداری را فراهم می‌کند و نتایج آن برای پیگیری‌های قانونی و اصلاح رویه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ثبت یک‌هزار و ۴۰۷ شکایت و گزارش فساد در نیمه نخست امسال

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت بخش نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲ هزار و ۴۱۱ شکایت و گزارش فساد در سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت شد که یک‌هزار و ۲۸۸ مورد آن گزارش فساد و یک‌هزار و ۱۲۳ مورد شکایت مردمی بود.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز یک‌هزار و ۴۰۷ مورد شکایت و گزارش فساد در این سامانه به ثبت رسید که ۸۶۸ مورد گزارش فساد و ۵۳۹ مورد شکایت مردمی را شامل می‌شود.

رحیمی اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد شکایت‌ها و گزارش‌های فساد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ رسیدگی و تعیین تکلیف شده و حدود ۲ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل ضرورت انجام بررسی‌های تخصصی و بازرسی‌های مستمر، همچنان در دست رسیدگی است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز بیش از ۵۰ درصد شکایت‌ها و گزارش‌های واصله رسیدگی شده و سایر موارد در گروه‌های تخصصی بازرسی کل استان در حال بررسی و طی مراحل قانونی است.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات و نارسایی‌های اداری بیان کرد: شهروندان می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به فساد، انحراف از قوانین، سوءجریان‌های اداری و انجام‌نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها را از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در صدر فراوانی شکایت‌ها

وی با اشاره به دستگاه‌های دارای بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد در سال گذشته بیان کرد: بر اساس خروجی سامانه هوشمند سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند با ۱۸۶ مورد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۷۳ مورد و شهرداری بیرجند با ۶۹ مورد، بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد ثبت‌شده را داشته‌اند.

رحیمی افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با ۶۴ مورد، تأمین اجتماعی استان با ۶۰ مورد، آموزش و پرورش با ۴۸ مورد و شرکت برق استان با ۴۴ مورد، دیگر دستگاه‌هایی هستند که بیشترین فراوانی شکایت و گزارش فساد ثبت‌شده در سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به این آمارها اظهار کرد: دستگاه‌هایی که با فراوانی بیشتری از شکایت‌ها مواجه هستند، لازم است علل نارضایتی شهروندان را بررسی کنند و با بازنگری در فرآیندهای اداری، نحوه ارائه خدمات و چگونگی انجام وظایف، برای کاهش مشکلات و افزایش رضایت مردم اقدام کنند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ثبت شکایت یا گزارش فساد به‌تنهایی به معنای اثبات وقوع تخلف یا فساد نیست، بلکه این آمار نشان‌دهنده مواردی است که شهروندان درباره عملکرد دستگاه‌ها در سامانه ثبت کرده‌اند و هر مورد پس از بررسی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، جمع‌بندی نهایی و قابل اتکایی درباره تعداد شکایت‌ها و گزارش‌های فساد سال گذشته که به‌طور قطعی به اثبات تخلف یا فساد منجر شده باشد، در اختیار نیست؛ بنابراین، آمار اعلام‌شده مربوط به فراوانی موارد واصله است و نباید آن را به‌منزله اثبات تخلف در دستگاه‌های نام‌برده تلقی کرد.

تهیه ۱۰۵ گزارش اصلاحی با ۳۸۳ پیشنهاد در سال گذشته

رحیمی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای اصلاح فرآیندهای اداری عنوان کرد: سال گذشته در مجموع ۱۰۵ گزارش اصلاحی در نتیجه اجرای برنامه‌های بازرسی و بررسی‌های مرتبط با شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی تهیه شد که این گزارش‌ها مشتمل بر ۳۸۳ پیشنهاد اصلاحی بود.

وی افزود: پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی و طی فرآیندهای مربوط در سازمان بازرسی کل کشور، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا اقدامات لازم را برای بهبود جریان امور، رفع نارسایی‌ها و اجرای صحیح وظایف قانونی انجام دهند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای پیشنهادهای ابلاغی به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود، زیرا برخی اصلاحات برای عملیاتی شدن به طی مراحل اداری، هماهنگی با دستگاه‌های مرکزی یا پیگیری در سطوح مختلف مدیریتی نیاز دارد.

وی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۵۱ گزارش اصلاحی مشتمل بر ۱۵۱ پیشنهاد اصلاحی تهیه شده است که با هدف بهبود فرآیندهای اداری و ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

رحیمی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه بیان کرد: هدف از تهیه گزارش‌های اصلاحی، تنها اعلام نارسایی‌ها نیست، بلکه باید با شناسایی زمینه‌های بروز تخلف و ارائه راهکارهای اجرایی، از تکرار مشکلات جلوگیری و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم فراهم شود.

تشکیل چهار گزارش کیفری و ۲۲ گزارش تخلفاتی

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در تشریح گزارش‌های تعقیبی این مجموعه اظهار کرد: در سال گذشته، چهار گزارش کیفری با ۶ پیشنهاد و ۲۲ گزارش تخلفاتی با ۳۵ پیشنهاد تهیه و برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شد.

وی افزود: گزارش‌های تعقیبی سازمان بازرسی در دو بخش کیفری و تخلفاتی پیگیری می‌شود؛ به این ترتیب که در صورت شناسایی موارد واجد وصف مجرمانه، گزارش مربوط برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود و موارد مرتبط با تخلفات اداری نیز در اختیار مراجع رسیدگی به تخلفات اداری قرار می‌گیرد.

رحیمی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نیز سه گزارش کیفری با سه پیشنهاد و ۱۱ گزارش تخلفاتی با ۱۵ پیشنهاد تهیه شده است که فرآیند ارجاع و رسیدگی به آن‌ها در چارچوب مقررات پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به افراد معرفی‌شده در گزارش‌های کیفری سال گذشته گفت: پارسال هفت نفر در ارتباط با گزارش‌های کیفری برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند که شامل دو مدیرکل، چهار نفر از رؤسای ادارات در استان و شهرستان یا شعب بانکی و یک نفر از کارکنان رده‌های پایین‌تر بودند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی افزود: در یکی از پرونده‌های مطرح‌شده با اتهام اختلاس، حکم دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی صادر شد و حبس تعیین‌شده نیز به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمد.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های قضایی باید بر اساس فرآیندهای قانونی بررسی شوند، اظهار کرد: تعیین مجازات و تصمیم‌گیری درباره تعلیق آن بر عهده مرجع قضایی است و نتایج نهایی پرونده‌ها باید با توجه به مفاد آرای صادرشده و مراحل قانونی مربوط ارزیابی شود.

رحیمی یادآور شد: در نیمه نخست امسال، سه نفر به اتهامات کیفری مورد تعقیب قرار گرفتند که یک نفر از آنان از شهرداران استان و دو نفر دیگر از کارکنان رده‌های میانی دستگاه‌های اجرایی بودند.

وی تأکید کرد: پرونده‌های این افراد برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است و اعلام نتیجه نهایی آن‌ها منوط به طی مراحل قانونی و تصمیم مراجع قضایی خواهد بود.

معرفی ۳۵ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با اشاره به گزارش‌های تخلفاتی سال گذشته اظهار کرد: در این سال، ۳۵ نفر به دلیل اتهامات تخلفاتی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند که یک نفر از آنان مدیرکل و ۳۴ نفر دیگر از رؤسای ادارات، کارشناسان و کارکنان در سطوح مختلف بودند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶ نفر به محکومیت قطعی تخلفاتی رسیدند و مجازات‌های اداری متناسب با تخلفات احرازشده از سوی مراجع مربوط برای آنان تعیین شد.

رحیمی ادامه داد: از جمله مجازات‌های اعلام‌شده، محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس برای چهار نفر، کسر حقوق و مزایا برای ۶ نفر و توبیخ کتبی با درج در پرونده برای سه نفر بوده است.

وی تصریح کرد: تعیین نوع و میزان مجازات در این پرونده‌ها بر عهده مراجع رسیدگی به تخلفات اداری است و بر اساس مقررات مربوط و پس از بررسی مستندات هر پرونده انجام می‌شود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین عنوان تخلف شناسایی‌شده در پرونده‌های اداری گفت: نقض قوانین، ضوابط و مقررات از جمله عناوینی است که بیشترین فراوانی را در میان موارد بررسی‌شده به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از انحرافات قانونی در صورت احراز می‌تواند ذیل عنوان نقض قوانین و مقررات قرار گیرد، این عنوان در میان تخلفات اداری شناسایی‌شده فراوانی بیشتری دارد. همچنین مواردی مانند تصرف در اموال و تضییع اموال نیز حسب مورد و بر اساس مستندات بررسی و پیگیری می‌شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی

رحیمی در بخش دیگری از این نشست، رسانه‌ها را یکی از حلقه‌های ارتباطی دستگاه‌های نظارتی با افکار عمومی دانست و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است و خبرنگاران با انعکاس واقعیت‌ها و تبیین اقدامات انجام‌شده، نقش مؤثری در افزایش آگاهی جامعه دارند.

وی ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان افزود: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه، مردم را در جریان اقدامات، دستاوردها و مسائل مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار دهند و در کنار دستگاه‌های نظارتی، به تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی کمک کنند.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یاد و خاطره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان باید همواره زنده نگه داشته شود و برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهدای خراسان جنوبی فرصتی برای بازخوانی مسئولیت جامعه در قبال آرمان‌ها و ارزش‌های شهداست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران و اسلام» در مرکز استان گفت: این رزمایش با حضور نیروهای مردمی و بسیجی برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش همبستگی و اعلام حمایت مردم از ایران و اسلام خواهد بود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، اصلاح فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: هدف نهایی اقدامات نظارتی، علاوه بر پیگیری قانونی تخلفات احرازشده، شناسایی زمینه‌های بروز فساد، پیشگیری از تکرار مشکلات و صیانت از حقوق شهروندان است.