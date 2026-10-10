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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

بارندگی شدید در سوادکوه شمالی به منازل و راه‌های روستایی خسارت زد

بارندگی شدید در سوادکوه شمالی به منازل و راه‌های روستایی خسارت زد

سوادکوه شمالی- بارش‌های شدید در شهرستان سوادکوه شمالی موجب آبگرفتگی تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری، تخریب دیوارها و بروز اختلال در برخی معابر و مسیرهای روستایی شد.

جمیله قائی‌پاشا فرماندار سوادکوه شمالی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیامدهای بارندگی‌های اخیر در این شهرستان اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید، تعدادی از منازل مسکونی و مغازه‌ها دچار آبگرفتگی شدند و گزارش‌هایی نیز از تخریب دیوارها و آبگرفتگی معابر و راه‌های روستایی دریافت شده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی پل میان‌شال در مسیر منتهی به مرکز خدمات جهاد در شیرگاه افزود: بر اثر این شرایط، بخشی از پل دچار شکستگی شده و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، مسیر با استفاده از موانع نیوجرسی به‌صورت موقت مسدود شده است.

قائی‌پاشا خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه تردد از این مسیر پس از بررسی وضعیت پل و ارزیابی شرایط آن انجام خواهد شد.

کد مطلب 6973883

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