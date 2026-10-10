تقویت اقتصاد به استفاده از ظرفیت پتروشیمی گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این صنعت از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برخوردار است، گفت: وضع بازار، قیمت محصولات و سازوکار عرضه محصولات باید به‌ دقت بررسی و مدیریت شود.

او با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید، درآمدزایی و تقویت اقتصاد کشور استفاده کرد. توسعه صنعت پتروشیمی می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد و از این منظر، توجه به توسعه آن اهمیت زیادی دارد.

ورود صنایع پتروشیمی به توسعه میدان‌ها به جد دنبال شود

سرپرست وزارت نفت با اشاره به راهکارهای تأمین خوراک پایدار صنایع پتروشیمی تصریح کرد: ورود صنعت پتروشیمی به توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور با هدف تأمین خوراک پایدار باید در دستور کار باشد و با جدیت دنبال شود.

بورد با تأکید بر انجام اقدام‌های اساسی برای حفظ تداوم صادرات محصولات پتروشیمی و ارزآوری برای کشور گفت: باید تلاش شود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

او بر اهمیت پیگیری برنامه‌های بازسازی واحدهای آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد و افزود: موضوع بازسازی‌ها باید با جدیت پیگیری شود و همه ظرفیت‌های موجود برای تسریع در این زمینه به کار گرفته شود.