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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۲

اردبیل همیشه بیدار و استوار در عهد با انقلاب

اردبیل همیشه بیدار و استوار در عهد با انقلاب

اردبیل- مردم انقلابی اردبیل با حضور پرشور خود بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

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کد مطلب 6973967

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