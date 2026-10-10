https://mehrnews.com/x3dhCS ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6973967 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۲ اردبیل همیشه بیدار و استوار در عهد با انقلاب اردبیل- مردم انقلابی اردبیل با حضور پرشور خود بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6973967 کپی شد مطالب مرتبط گرگانیها زیر باران هم پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشتند گالیکشیها در تجمع شبانه بر عهد خود ایستادند دویستوبیستوششمین شب اجتماع و مقاومت مردم مشگین شهر برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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