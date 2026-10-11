به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری عصر یکشنبه در جمع مدیران سرمایه‌گذاری ادارات کل میراث فرهنگی کشور در شیراز، اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران را از الزامات توسعه گردشگری دانست و گفت: مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران با مکاتبات اداری و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته برطرف نمی‌شود و مدیران باید با حضور در میدان، موانع اجرای پروژه‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نگرش‌ها، ساختارها، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه افزود: سرمایه‌گذاری نباید در چارچوب رویکردهای صرفاً دولت‌محور و محدودکننده دنبال شود، بلکه مشارکت بخش خصوصی، نخبگان، شهرداری‌ها و دیگر بازیگران توسعه باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تأثیر مقررات غیرمنعطف بر روند اجرای طرح‌ها تصریح کرد: بخشی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ضوابط سخت‌گیرانه با موانع جدی مواجه شده‌اند؛ از این‌ رو، بازنگری در مقررات با لحاظ منافع مردم و سرمایه‌گذاران ضرورت دارد.

تدوین برنامه پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاری گردشگری

صالحی‌ امیری خواستار تدوین برنامه پنج‌ساله معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری با تعیین دقیق مأموریت‌ها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی شد و گفت: برنامه‌ریزی در این حوزه باید از تصمیم‌های سلیقه‌ای و اقدامات پراکنده فاصله بگیرد و بر اساس اهداف کوتاه‌مدت، میان‌ مدت و بلند مدت پیش برود.

وی همچنین تقویت ساختار سازمانی سرمایه‌گذاری وزارتخانه و ارتقای آن به سطح معاونت را ضروری دانست و افزود: این ساختار باید با سرعت بیشتری توسعه یابد و از نظر نیروی انسانی و ظرفیت‌های اجرایی تقویت شود تا پیگیری مسائل و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل کمیته‌های استانی برای تعیین تکلیف موانع سرمایه‌گذاری را از راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌ها برشمرد و افزود: این کمیته‌ها باید با محوریت استانداران و مشارکت مدیران میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، دستگاه‌های محیط زیستی و خدمات‌رسان فعالیت کنند تا مسائل در داخل استان بررسی و حل‌وفصل شود و تنها موارد حل‌نشده به سطح ملی ارجاع یابد.

توسعه گردشگری روستایی با محوریت اشتغال پایدار

صالحی‌ امیری با اشاره به هدف‌گذاری پذیرش ۱۵ میلیون گردشگر، توسعه زیرساخت‌های گردشگری را ضروری دانست و بر حمایت از ایجاد اقامتگاه‌ های بوم‌گردی و کارگاه‌های صنایع دستی در روستاها تأکید کرد.

وی ادامه داد: حفظ جمعیت روستایی بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین معیشت پایدار امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، مشوق‌های سرمایه‌ گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که زمینه اشتغال، درآمدزایی و ماندگاری ساکنان در روستاها را فراهم کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در شهرستان‌ها را از برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: با فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات و کاهش نقش واسطه‌ها، باید سهم بیشتری از درآمد فروش به تولیدکنندگان و هنرمندان برسد.

وی با اشاره به ظرفیت بازارهای بین‌المللی برای محصولات صنایع دستی افزود: برنامه‌ ریزی برای عرضه جهانی این محصولات از طریق پلتفرم‌ های فروش و شبکه‌های توزیع بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.

تعیین تکلیف پروژه‌های بلاتکلیف و معرفی مشوق‌های سرمایه‌گذاری

صالحی‌ امیری تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف، اطلاع‌رسانی درباره مشوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین برنامه‌های راهبردی بلندمدت را از دیگر اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند توسعه گردشگری با بهبود شرایط اقتصادی جامعه محلی خاطرنشان کرد: موفقیت سرمایه‌گذاری در این حوزه زمانی محقق می‌شود که آثار آن در زندگی و معیشت مردم نمایان باشد و منافع حاصل از فعالیت‌های گردشگری به جوامع محلی نیز برسد.