بازدید ۲ روزه رایگان از حافظیه شیراز به مناسبت یادروز حافظ

بهزاد مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علاقه‌مندان به حافظ می‌توانند در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه به‌صورت رایگان از آرامگاه این شاعر بزرگ بازدید کنند.

وی افزود: در روز ۲۰ مهرماه، هم‌زمان با یادروز حافظ، پذیرش بازدیدکنندگان در مجموعه حافظیه تا ساعت ۱۵ انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به برگزاری همایش علمی یادروز حافظ بیان کرد: همایش امسال با موضوع «حافظ و آفرینش‌های هنری» و با همت مرکز حافظ‌شناسی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

مریدی ادامه داد: این همایش از ساعت ۸ صبح روز ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و میزبان حافظ‌پژوهان و حافظ‌شناسان از سراسر کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همایش علمی یادروز حافظ همچون سه دهه گذشته برگزار می‌شود و فرصتی برای گردهمایی پژوهشگران و علاقه‌مندان به اندیشه و آثار این شاعر نامدار ایرانی فراهم می‌کند.