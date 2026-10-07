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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

رئوف: گردشگری باید به گفتمان نخست فارس تبدیل شود

رئوف: گردشگری باید به گفتمان نخست فارس تبدیل شود

شیراز- مدیرکل صدا و سیمای فارس با تأکید بر ظرفیت گردشگری در رونق اقتصادی استان گفت: گردشگری می‌تواند به گفتمان نخست فارس تبدیل و اقتصاد استان را رونق مضاعف ببخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و جمعی از فعالان صنعت گردشگری گفت: صدا و سیمای استان فارس همواره از صنعت گردشگری حمایت کرده و این حمایت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ها برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و میراثی استان افزود: باید از زیرساخت‌های فنی موجود در اماکن گردشگری برای معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی داشته‌های گردشگری استان تأکید کرد و گفت: رسانه می‌تواند در شناساندن ظرفیت‌های گردشگری فارس و جذب مسافر نقش مؤثری ایفا کند.

رئوف با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان رسانه و فعالان گردشگری ابراز امیدواری کرد: این همکاری به رونق گردشگری و افزایش پایدار اقامت مسافران در استان فارس منجر شود.

کد مطلب 6970399

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    • ایران وطنم جنوب پاره تنم IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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