به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان صبح شنبه در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه کشور گفت: سرمایه‌گذاری به معنای نگاه و امید به آینده است و حضور سرمایه‌گذاران و همکاری دولت و مجلس، پاسخی عملی به بدخواهی‌ها و تلاشی برای ساختن ایران به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه «مهر شیراز»، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های گردشگری و مسئولان استان فارس افزود: برگزاری این رویداد با همدلی بخش خصوصی و دولتی و ابتکار مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان شکل گرفته است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تقویت ساختارهای سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه گفت: در گذشته، تنها ۱۶ استان دارای ساختار مستقل سرمایه‌گذاری بودند، اما اکنون این ساختار در هر ۳۱ استان کشور ایجاد شده است.

شالبافیان افزود: این اقدام نشان‌دهنده توجه بیشتر به موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ضرورت تقویت خدمات تخصصی به فعالان این بخش است.

تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های گردشگری

وی با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها و آیین‌ نامه‌های مرتبط با مشارکت عمومی و خصوصی گفت: در آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی و خصوصی، یکی از چالش‌های همیشگی میان دولت و سرمایه‌گذاران برطرف شده است؛ به‌گونه‌ای که امکان بازبینی طرح‌های سرمایه‌گذاری با توجه به تغییرات نرخ تورم فراهم شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: این سازوکار می‌تواند زمینه انعطاف بیشتر در اجرای پروژه‌ها و حفظ صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

شالبافیان همچنین با اشاره به اجرای مشوق‌های قانون برنامه هفتم توسعه گفت: برخی از این مشوق‌ها از مرحله تصویب قانون و آیین‌نامه عبور کرده و اکنون در پروژه‌های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی از تأسیسات گردشگری ترکیبی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی و جذب سرمایه یاد کرد و افزود: تصویب آیین‌نامه مربوط به این تأسیسات، انگیزه فعالان صنعت ساختمان برای ورود به حوزه گردشگری را افزایش داده است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین نشست با فعالان صنعت ساختمان با محوریت تأسیسات گردشگری ترکیبی در ماه‌های آینده در شیراز خبر داد.

درخواست از شهرداری شیراز برای معافیت عوارض ساخت هتل

شالبافیان با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌های اولیه احداث هتل گفت: یکی از موانع ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه، هزینه قابل‌توجه پروانه ساختمانی بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، تعدادی از شهرهای کشور به سمت معافیت یا کاهش این هزینه‌ها حرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی شهرها معافیت کامل و برخی دیگر تخفیف‌هایی برای عوارض ساخت هتل در نظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در تهران نیز سازوکاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی بخشیده می‌شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده به دوره پنج‌ساله بهره‌برداری موکول می‌شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌ فرهنگی از مسئولان استان فارس خواست با پیگیری این موضوع، زمینه پیوستن شهرداری‌های استان به پویش معافیت عوارض ساخت هتل را فراهم کنند.

توسعه روش‌های جدید تأمین مالی گردشگری

وی همچنین از اجرای روش‌ های جدید تأمین مالی، از جمله گواهی سپرده خاص، خبر داد و گفت: استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی می‌تواند به تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری کمک کند.

شالبافیان با اشاره به حمایت‌های مالی از حوزه صنایع‌ دستی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، شش همت و در سال ۱۴۰۵، ۱۲.۳ همت از محل اعتبارات اشتغال برای حمایت از فعالیت‌های این حوزه اختصاص یافته است.

وی افزود: رویکرد وزارتخانه این است که حوزه سرمایه‌ گذاری به‌صورت فرابخشی دنبال شود و خدمات آن، علاوه بر گردشگری، سایر مأموریت‌های وزارت میراث‌فرهنگی را نیز پوشش دهد.

پیگیری طرح جدید برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌ فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گفت: این طرح می‌تواند بخشی از گره‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری این صنعت را برطرف کند.

شالبافیان از مدیران سرمایه‌گذاری استان‌ها خواست در پیگیری این طرح و تعامل با نمایندگان مجلس نقش مؤثری ایفا کنند تا زمینه تصویب و اجرای آن فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، برگزاری رویداد «مهر شیراز» را فرصتی برای هم‌افزایی و تقویت سرمایه‌گذاری در گردشگری دانست.