به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنی گانتس رئیس حزب آبی سفید و یکی از مقامات ارشد اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم به سمت یک فاجعه حرکت می کند و باید شکاف های داخلی را متوقف کرد.

وی اضافه کرد: شکاف های سیاسی در داخل اسرائیل ما را به سمت کابینه های نامطلوب بیشتری سوق می دهد. این کابینه ها اسرائیل را از درون متلاشی می کنند.

گانتس تاکید کرد که تا انتهای مسیر به تبلیغات انتخاباتی اش ادامه می دهد. روز گذشته حزب آبی سفید از آغاز یک کمپین انتخاباتی جدید برای ورود به انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر خبر داد.

لازم به ذکر است عملکرد نامطلوب نتانیاهو طی سال های گذشته به ویژه جنگ افروزی های منطقه ای باعث کاهش محبوبیت وی شده است. نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در اراضی اشغالی نشان می دهد حزب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی سه کرسی دیگر را در مقایسه با ابتدای ماه جاری از دست می دهد و ۲۱ کرسی را از آن خود می کند.