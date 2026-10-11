جستجوی ۱۲ ساعته ارتش اسرائیل برای پیدا کردن یک شئ ناشناس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای اشغالگر از ساعت هشت شب گذشته تاکنون در حال جستجو برای پیدا کردن یک شئ ناشناس در حریم منطقه مرزی با لبنان هستند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی و تحقیق برای شناسایی ماهیت این شئ ناشناس است و عملیات جستجو هنوز به پایان نرسیده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که عملیات جستجوی زمینی و هوایی در الجلیل غربی ادامه دارد و ۱۲ ساعت به طول انجامیده است.

برخی منابع نیز احتمال دادند که این شئ ناشناس یک پهپاد بوده باشد.