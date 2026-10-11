نخست وزیر پیشین اسرائیل: پسر نتانیاهو حقیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در جریان یک برنامه تلویزیونی با مشاهده تصویر یائیر پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم گفت: معتقدم که وی یک شخص حقیر است که در کنار پدرش در رأس یک ابزار هولناک مسموم برای فروپاشی اسرائیل تلاش می کند.

وی اضافه کرد: آنها روزانه بنا به دستور نتانیاهو اقدام به سم پاشی در افکار عمومی اسرائیلی ها و دروغ گفتن درباره همه چیز می کنند.

پیشتر عامی درور رئیس سابق تیم حفاظت بنیامین نتانیاهو اعتراف کرد که یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان یک ماجرا به سمت پدرش حمله کرد که باعث شد وی مداخله کند و در نهایت یائیر اراضی اشغالی را به مقصد شهر میامی در آمریکا ترک کند.

وی تصریح کرد که سلسله حوادث رخ داده در داخل خانواده نتانیاهو شوکه کننده و استثنایی است.

درور بیان کرد: نتانیاهو هیچ وقت یک شخص اخلاق مدار نبوده است. شما نخواهی خواست نتانیاهو دوست شما باشد.

وی در ادامه، نتانیاهو را از نظر اخلاقی به یک «سطل زباله» تشبیه کرد و وضعیت فعلی او در کابینه رژیم صهیونیستی را از نظر سیاسی «وحشتناک» دانست.

درور گفت: قبلا هم اشاره کرده ام که ساره، همسر نتانیاهو اختلال جنون سرقت و دزدی دارد. من دیده ام که هدایا و وسائل هتل‌ها دزدیده می شد. او یک زن شرور است.