طرح توسعه و بازسازی محله حسینیه اعظم زنجان در مسیر اجرا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری یکشنبه در جلسه بررسی طرح توسعه و بازسازی محله حسینیه اعظم از طی مراحل قانونی طرح توسعه و بازسازی محله حسینیه اعظم خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی پلاک‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ، تعدادی قطعه و پلاک برای معرفی به مالکان در قالب طرح «کلید به کلید» شناسایی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه و بازسازی محله حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: طرح توسعه و بازسازی این محله تهیه شده و مراحل قانونی مربوط به آن در حال انجام است.

حیدری افزود: با هدف تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت پلاک‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ در محدوده طرح توسعه حسینیه اعظم، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته و پیگیری‌های اجرایی و اداری این موضوع ادامه دارد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به پیش‌بینی راهکارهایی برای ساماندهی وضعیت مالکان واحدهای آسیب‌دیده تصریح کرد: در چارچوب طرح «کلید به کلید»، تعدادی قطعه و پلاک برای معرفی به مالکان شناسایی شده است.

حیدری ادامه داد: فرآیند اداری مربوط به این قطعات و پلاک‌ها در حال پیگیری است و پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت مالکان، اقدامات لازم برای ادامه فرآیند انجام خواهد شد.